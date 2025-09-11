O Κώστας Αντετοκούνμπο, η καταλυτική παρουσία με τη Λιθουανία και ο… Ολυμπιακός (vids)

H Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Λιθουανίας στον προημιτελικό και βρίσκεται μετά από 16 χρόνια στους «4» μεγάλης διοργάνωσης, όπου στοχεύει στο πρώτο της μετάλλιο μετά το 2009. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά και πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι ο ηγέτης της «γαλανόλευκης», σε κάθε παιχνίδι βγάζει διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία έκανε μεγάλη εμφάνιση ο Βασίλης Τολιόπουλος με 17 πόντους, ενώ ήταν εντυπωσιακή και η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο που προστάτευσε το ελληνικό καλάθι και έβγαλε μυθικές άμυνες. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 16 λεπτά σχεδόν στον προημιτελικό και «γέμισε» τη στατιστική του, όμως την ίδια στιγμή προσέφερε σε πολλούς τομείς που δεν φαίνονται σε αριθμούς.

Ο Έλληνας σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με 4 πόντους (2/2 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 τάπες (!), έχοντας +19 όση ώρα βρισκόταν στο παρκέ, ενώ είχε καταλυτική συμβολή στο να «θωρακίσει» την άμυνα της επίσημης αγαπημένης. Τα φυσικά προσόντα του είναι τρομερά, κάτι που φυσικά δεν τίθεται θέμα συζήτησης, όμως είναι μεγάλη η βελτίωση του σε ένα καλοκαίρι τόσο στις τοποθετήσεις του, όσο και στο διάβασμα των φάσεων, τη στιγμή που επιθετικά έχει δουλέψει πολύ τα τελειώματα του, αλλά και το πως να πασάρει.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, η ματσάρα με τη Λιθουανία και ο… Ολυμπιακός

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κάνει ένα μεστό Eurobasket και είναι σημαντικός παράγοντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, καθώς έχει προσθέσει στο παιχνίδι του την έξτρα πάσα. Ο Ολυμπιακός δεδομένα βλέπει τα παιχνίδια του Έλληνα σέντερ με το εθνόσημο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας «τρίβει» τα χέρια του από ικανοποίηση για τις εμφανίσεις του.

Ο Κώστας έδειξε ότι μπορεί να τα βάλει και με πιο δυνατούς αντιπάλους, όπως ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίο χάρη στην αλτικότητα του και στα γρήγορα πόδια του τον έπαιζε άμυνα από μπροστά, ενώ είναι κομβικός στις βοήθειες στην άμυνα, όπως φάνηκε και με το παραπάνω από τα 4 μπλοκ που έκανε.

Οι αριθμοί στο ματς με τη Λιθουανία δεν αποτυπώνουν πλήρως την προσφορά του στο παιχνίδι της Εθνικής, αφού λειτούργησε και στις δύο πλευρές εξαιρετικά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να προστατέψει τη ρακέτα στην άμυνα με τα προσόντα του, έχει βελτιωθεί πολύ στις κινήσεις του στην επίθεση και κυρίως έχει δουλέψει πολύ το διάβασμα των φάσεων και στις δύο πλευρές του γηπέδου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα.

Η έξτρα πάσα είναι κλειδί στους ερυθρόλευκους και ο Κώστας έδειξε ότι το έχει, αφού πέρα από τις 2 ασίστ στο ματς είχε και πάσες που οδήγησαν σε ελεύθερα σουτ που δεν μπήκαν, αλλά και σε καλή κυκλοφορία, που έφερε ελεύθερο σουτ στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Αντετοκούνμπο με το βελτιωμένο παιχνίδι του και την αντίληψη και την οξυδέρκεια που έχει βελτιώσει αισθητά τους τελευταίους μήνες, ότι μπορεί να γίνει… παράγοντας και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.