O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν από το αυριανό (7/9, 21:45) μεγάλο ματς της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 με αντίπαλο το Ισραήλ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για το παιχνίδι και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα και την δουλεία που έκανε η ομάδα για το συγκεκριμένο ματς και στάθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης του Ντένι Άβντιγια, τον οποίο έχρισε ως τον καλύτερο παίκτη των αντιπάλων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:

«Μιλήσαμε για πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε κόντρα στο Ισραήλ. Έχουμε και αύριο μια προπόνηση πριν το ματς. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.

Το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο fight break και πρέπει να τους σταματήσουμε. Από την πλευρά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε επιθετικά σωστά διαβάσματα γιατί χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη άμυνα.

Σίγουρα, ο Άβντιγια είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ευρωμπάσκετ. Έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τον μαρκάρουμε».

Για την πρόκριση της Λιθουανίας:

«Δεν έχω καμία σκέψη, πρώτα το Ισραήλ».