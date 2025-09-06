Έστω και… αγχωτικά η Εθνική Λιθουανίας νίκησε τη Λετονία με 88-79, παίρνοντας την πρόκριση για την «8άδα» του Eurobasket 2025. Εκεί οι Λιθουανοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα – Ισραήλ (7/9, 21:45) με τους Γιόνας Βαλαντσιούνας και Αζουόλα Τουμπέλις να κάνουν δηλώσεις μετά το παιχνίδι τους και να αναφέρονται και στην Εθνική μας.

Μάλιστα ο Τουμπέλις που ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Λετονούς (18π. και 12 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής), καλύπτοντας το κενό του Βαλαντσιούνας που έμεινε στο παρκέ για μόλις 9:47 λεπτά (δεν ταίριαζε στο μαρκάρισμα του Πορζίνγκις) τόνισε πως θα μάρκαρε ευχαρίστως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον φυσικά η Ελλάδα προκριθεί απέναντι στους Ισραηλινούς.

«Αντιμετώπισα τον Άβντιγια (ο σταρ των Ισραηλινώn) στο πανευρωπαϊκό εφήβων και Παίδων, οπότε δεν θα πω όχι στο να μαρκάρω τον Γιάννη! Είναι ένας από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στον κόσμο και θα είναι ένα όνειρο να παίξω απέναντί του!», είπε αρχικά ο 23χρονος, ύψους 2,05μ. σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Και πρόσθεσε: «Εκτελέσαμε πολύ αποτελεσματικά το πλάνο μας, κάναμε σωστές αλλαγές στο μαρκάρισμα του Πορζίνγκις, είχαμε πολλά παιδιά που συνεισέφεραν και βγήκαν μπροστά, με σημαντικότερο τον Άρνας (σ.σ.: Βελίτσκα), που κάλυψε επάξια το κενό του Γιοκουμπάϊτις και έδειξε ότι είναι ένας point guard υψηλού επιπέδου. Το σημαντικότερο απ’ όλα, όμως, είναι ότι είμαστε στα προημιτελικά και στην πρώτη μου συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο ανδρών, θα έχω την ευκαιρία να παλέψω για να πάμε στους “4”!».

Από την πλευρά του ο Βαλαντσιούνας αφού μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον αντικαταστάτη του σοβαρά τραυματία Γιοκουμπάϊτις, Άρνας Βελίτσκα (20 πόντους και 12 ασίστ), που ήταν καταλυτικός, στη συνέχει αποθέωσε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Μας λείπει πολύ ο Ρόκας (σ.σ.: Γιοκουμπάιτις), γιατί ήταν ένας παίκτης-κλειδί για την ομάδα μας, αλλά ο Άρνας (σ.σ.: Βελίτσκα) έκανε τρομερή δουλειά σήμερα, όρθωσε το ανάστημά του και πέρα από το σκοράρισμα, ήταν εκπληκτικός στην οργάνωση και την δημιουργία. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Ανεξάρτητα με το ποιος θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες και με το ποιος θα ξεχωρίσει σε κάθε ματς, όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον!», είπε αρχικά ο ταλαντούχος σέντερ.

Επίσης ο Βαλαντσιούνας ρωτήθηκε για το αν στη Λιθουανία έχουν προτίμηση ανάμεσα σε Ελλάδα ή Ισραήλ: «Δεν έχουμε προτίμηση! Δεν διαλέγουμε αντιπάλους, θα δούμε ποια ομάδα θα περάσει και ανάλογα θα κάνουμε scouting και θα προετοιμαστούμε ανάλογα!». Οσο για το αν διαλέγει ανάμεσα σε Αντετοκούνμπο ή Άβντιγια! «Ο Γιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην γη, αλλά ας περάσει πρώτα η Ελλάδα και τα ξαναλέμε…» κατέληξε ο Βαλαντσιούνας.