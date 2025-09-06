Ο Τολιόπουλος για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης κόντρα στους Ισραηλινούς

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στους δημοσιογράφους αναφορικά με το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδα κόντρα στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης (7/9, 21:45) για τους «16» του Eurobasket 2025.

Ο διεθνής γκαρντ τόνισε μεταξύ άλλων, ότι κλειδί για το παιχνίδι θα είναι η γαλανόλευκη να καταφέρει να κρατήσει το Ισραήλ χαμηλά στο σκορ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος

«Το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, προσπαθεί να έχει πολλές κατοχές και να βάζει κοντά στους 90 πόντους. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ τους, να προσέξουμε την άμυνά μας και σίγουρα να χτυπήσουμε στο τρανζίσιον.

Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι ικανοί στο να διαβάσουν την κάθε αλλαγή άμυνας. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε.

Ξέραμε ότι θα γίνουν και καλά και κακά παιχνίδια. Μπορεί να έρθει μια ήττα που δεν περιμένεις, αλλά το θετικό είναι ότι αντιδράσαμε, κάναμε μια νίκη απέναντι στην Ισπανία σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη πίεση και για τους δύο. Καταφέραμε παρότι η Ισπανία γύρισε από το -15 να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας και πιστεύω πως η νίκη θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια.

Κρατάμε σίγουρα την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Ισπανία επέστρεψε, εμείς καταφέραμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε από αυτό το ματς».