Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Ο Τολιόπουλος για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης κόντρα στους Ισραηλινούς
Μπάσκετ 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:41

Ο Τολιόπουλος για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης κόντρα στους Ισραηλινούς

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε δηλώσεις ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Ελλάδας με το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στους δημοσιογράφους αναφορικά με το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδα κόντρα στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης (7/9, 21:45) για τους «16» του Eurobasket 2025.

Ο διεθνής γκαρντ τόνισε μεταξύ άλλων, ότι κλειδί για το παιχνίδι θα είναι η γαλανόλευκη να καταφέρει να κρατήσει το Ισραήλ χαμηλά στο σκορ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος

«Το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, προσπαθεί να έχει πολλές κατοχές και να βάζει κοντά στους 90 πόντους. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ τους, να προσέξουμε την άμυνά μας και σίγουρα να χτυπήσουμε στο τρανζίσιον.

Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι ικανοί στο να διαβάσουν την κάθε αλλαγή άμυνας. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε.

Ξέραμε ότι θα γίνουν και καλά και κακά παιχνίδια. Μπορεί να έρθει μια ήττα που δεν περιμένεις, αλλά το θετικό είναι ότι αντιδράσαμε, κάναμε μια νίκη απέναντι στην Ισπανία σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη πίεση και για τους δύο. Καταφέραμε παρότι η Ισπανία γύρισε από το -15 να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας και πιστεύω πως η νίκη θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια.

Κρατάμε σίγουρα την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Ισπανία επέστρεψε, εμείς καταφέραμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε από αυτό το ματς».

Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket!

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
