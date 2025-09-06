Σπανούλης ενόψει Ισραήλ: «Να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και να κάνουμε το παιχνίδι μας»

Η Εθνική Ανδρών συνέχισε την προετοιμασία της για τον νοκ άουτ αγώνα της Κυριακής για τους «16» του Eurobasket απέναντι στο Ισραήλ με προπόνηση το βράδυ του Σαββάτου στο βοηθητικό γήπεδο της «Αρένα Ρίγα». Μετά το πέρας του προγράμματος ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους δημοσιογράφους για το αυριανό παιχνίδι και για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα για να προκριθεί.

Όσα είπε ο Σπανούλης

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι που παίζει αυτές τις άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά», ανέφερε αρχικά ο Σπανουλης.

Για τον Άβντιγια: «Ο Άβντιγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες».

Για το τι πρέπει να έχει η ομάδα: «Το πιο σημαντικό πριν τα νοκ άουτ είναι εξω-μπασκετικό, όχι μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πίστη, αυτοπεποίθηση και να λειτουργείς ως ομάδα μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυνατή κατάσταση».

Για το αν τα σημερινά νοκ άουτ και η απόδοση των φαβορί χτύπησαν καμπανάκι: «Φυσικά τα παιχνίδια ως τώρα μάς δείχνουν πως μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, αλλά δεν περιμέναμε να το δούμε για να το γνωρίζουμε αυτό. Στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται, λίγο να βάλει η μία ομάδα τα σουτ, λίγο εσύ να μην τα βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Μας έδειξαν και τα σημαντικά ματς ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και πρέπει να κουραστείς και να παλέψεις για να προκριθείς».

Για το αν θα υπάρξει κάποια μορφή διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται στην Γάζα: «Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».