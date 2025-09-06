Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Η Εθνική μας ομάδα μετά τη νίκη επί της Ισπανίας με 90-86 προκρίθηκε ως πρώτη στους «16» του Eurobasket 2025 και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (7/9, 21:45) στη Ρίγα, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φάση των ομίλων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είναι ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης», όμως ένας από τους παίκτες που έχει κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής γκαρντ της Ελλάδας έχει εντυπωσιάσει με την έως τώρα παρουσία του και είναι ένα από τα βασικά «όπλα» στην επίθεση και φυσικά το… στήριγμα του Greek Freak. Ο Ντόρσεϊ είναι απελευθερωμένος στην Εθνική ομάδα, έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει, ενώ την ίδια στιγμή περνάει και αρκετό χρόνο στο παρκέ, με αποτέλεσμα να βοηθάει αρκετά και στη δημιουργία.

Μετά από τα πρώτα πέντε παιχνίδια στον όμιλο, ο Ντόρσεϊ μετράει διψήφιο αριθμό πόντων στα τέσσερα εξ αυτών, με το μοναδικό που δεν σκόραρε 10+ να είναι η πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία, όπου είχε 6 πόντους. Από εκεί και μετά, ο Ντόρσεϊ μετρά τέσσερα συνεχόμενα με 10+, αφού πέτυχε 18 κόντρα στην Κύπρο, 14 με Γεωργία και Βοσνία, ενώ με την Ισπανία σκόραρε 22 και ήταν καταλυτικός για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.

Την ίδια στιγμή είναι ο πρώτος σε εύστοχα τρίποντα σε όλη τη διοργάνωση, ενώ ταιριάζει πολύ με τον Αντετοκούνμπο, αφού έχει το μακρινό σουτ και το απρόβλεπτο. Όσον αφορά την επιδραστικότητα που έχει στο παιχνίδι της Εθνικής, ο Ντόρσεϊ είναι πίσω μόνο από τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς. Το usage rate του Ντόρσεϊ στα μέχρι τώρα ματς της διοργάνωσης, σύμφωνα με το 3stepsbasket είναι στο 21,1% και είναι και ο λόγος που ο Σπανούλης τον έχει και πολύ ώρα στο παρκέ, κάτι που δείχνουν και τα 27,2 λεπτά στα ματς του Eurobasket.

Γενικότερα, η ίδια η στατιστική δείχνει ότι ο Ντόρσεϊ πετάει… φωτιές με την Εθνική και είναι το νούμερο… δύο στην επιθετική λειτουργία, πίσω μόνο από τον Αντετοκούνμπο. Όπως είναι λογικό λοιπόν, οι συγκρίσεις με τον… Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού είναι αναπόφευκτες, αφού η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το φινάλε της σεζόν και τους τελικούς πρωταθλήματος, που έκανε τη διαφορά δεν είχε τον χρόνο που θα ήθελε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Όπως δείχνουν και τα νούμερα, ο Ντόρσεϊ της Εθνικής είναι πιο αποτελεσματικός από τη συνολική εικόνα του πέρσι στο λιμάνι, αφού για παράδειγμα πέρσι όχι μόνο δεν έκανε τέσσερα σερί ματς με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά είχε συνολικά μόλις 3 με πάνω από δέκα πόντους στη Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ μεσούσης της σεζόν είχε 11 πόντους στην 4η αγωνιστική με την Εφές, 12 με την Μπάγερν στο Μόναχο μια αγωνιστική μετά και 12 και με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ την 7η. Στη Euroleague δεν βρήκε κανένα άλλο παιχνίδι με πάνω από πέντε πόντους, ενώ βέβαια δεν είχε και τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με αυτόν που του δίνει ο Σπανούλης.

Για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, ο Ντόρσεϊ στην περσινή σεζόν στη Euroleague έπαιξε 202 λεπτά σε όλη τη σεζόν, ενώ στο Eurobasket σε 5 ματς έχει ήδη 136 λεπτά! Αν προχωρήσει μακριά η Εθνική θα περάσει και τα λεπτά που είχε όλη τη χρονιά, με βάση πόσο τον χρησιμοποιεί ο Σπανούλης.

Οι διαφορές των… Ντόρσεϊ

Οι διαφορές που διαπιστώνονται σε πρώτη φάση ανάμεσα στον Ντόρσεϊ της Εθνικής με αυτόν του Ολυμπιακού είναι αρχικά το γεγονός ότι στη γαλανόλευκη ταιριάζει ιδανικά το… απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι του, ειδικά με τον Αντετοκούνμπο στο παρκέ, την ώρα που στους Πειραιώτες πρέπει να είναι πιο… μαζεμένος με βάση το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζώκας.

Τα χαρακτηριστικά του και το τεράστιο επιθετικό του ταλέντο είναι απαραίτητο στην Εθνική, στον Ολυμπιακό όμως που παίζει εντελώς διαφορετικό στιλ μπάσκετ με κίνηση χωρίς την μπάλα χρειάζεται επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, λόγω και του μεγάλου βάθους του ρόστερ. Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν είχε το 5ο μεγαλύτερο usage rate (19,6%), που είναι καλός αριθμός μεν, αλλά δείχνει και την ποιότητα του ερυθρόλευκου ρόστερ.

Παράλληλα, τα λεπτά του στο παρκέ δεν έχουν καμία σχέση με της Εθνικής, ενώ μετά την αναμέτρηση με την Ισπανία το δήλωσε και ο ίδιος ότι στην επίθεση του δίνει ελευθερία ο Βασίλης Σπανούλης, κάτι που παίκτες με το ένστικτο του σκόρερ, όπως το έχει ο Ντόρσεϊ τους δίνει μεγαλύτερη άνεση και ψυχολογία στο παρκέ. Ειδικά από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις.

Ο Ντόρσεϊ της Εθνικής δείχνει ότι έχει κάνει ένα μεγάλο step up σε όλο το παιχνίδι του, κάτι που φάνηκε και στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, πριν μερικούς μήνες και αναμένεται τη νέα σεζόν να είναι απαραίτητος και σημαντικός στο ροτέισον του Μπαρτζώκα.