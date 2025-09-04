sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:50

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλοι γνωρίζαμε πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία ότι η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ξέραμε επίσης πως αν δείχναμε την απαιτούμενη προσοχή, θα πετυχαίναμε τον στόχο μας. Έτσι λοιπόν ήρθε η νίκη, δύσκολα αλλά μετράει ότι… ήρθε.

Στόχος λοιπόν επετεύχθη για την Εθνική μας ομάδα, καθώς με τη νίκη επί των Ισπανών, καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση στον όμιλο και κοιτάμε με αισιοδοξία την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα μας έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο, με φανταστικό ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την εντυπωσιακή εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Εθνικής μας.

Ο Ντόρσεϊ ήταν ηγέτης για την Εθνική μας απέναντι στους Ισπανούς και η ευχέρεια με την οποία σκόραρε (πέτυχε 17 πόντους στα δύο πρώτα δεκάλεπτα) προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, τέσσερις ασίτ και πέντε ριμπάουντ και οι αριθμοί τα λένε όλα για την απόδοση του γκαρντ της Εθνικής.

Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την ζημιά που έκανε ο ομογενής γκαρντ, στην άμυνα της Ισπανίας καθώς τα τρίποντα του Ντόρσεϊ αποδείχθηκαν «φαρμακερά» βέλη στα πλάνα του Σκαριόλο.

Οι Ισπανοί έριξαν το βάρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Γιάννη και ο Ντόρσεϊ έδωσε από νωρίς το σύνθημα, με μεγάλα σουτ από τα 6.75. Και ήταν ένα σύνθημα στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλοι οι διεθνείς, με την ομάδα μας να πετυχαίνει 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Με αυτή την επίδοση στο φινάλε του πρώτου μέρους και την διαφορά στο +15 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όλα έδειχναν ιδανικά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παρακολουθήσαμε ένα… θρίλερ, καθώς η ισπανική ομάδα έφτασε στο σημείο να προηγηθεί 82-81, τρία λεπτά πριν το φινάλε.

Τελικά καταφέραμε να χαμογελάσουμε στο τέλος, καθώς πήραμε τη νίκη με μπροστάρη τον Γιάννη και η βραδιά είχε happy end, αλλά η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να επικρατήσουμε με μεγαλύτερη άνεση στο φινάλε και όχι με… καρδιοχτύπια.

Η Εθνική απέδειξε πάντως ότι η ήττα από την Βοσνία ήταν μια κακή παρένθεση και κοιτάμε την συνέχεια έχοντας πάντα στο μυαλό πως είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα στην διοργάνωση.

Για να κάνουμε όμως το μεγάλο «κόλπο» δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και απαγορεύεται η παραμικρή χαλάρωση.

Το είδαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ισπανία, διάστημα στο οποίο οι αντίπαλοι μας κατάφεραν να «μαζέψουν» την διαφορά και να ξαναμπούν στο ματς. Δεν επιτρέπεται να χαλαρώσει κανείς ούτε για… ένα λεπτό.

Για να επανέλθουμε όμως στον Ντόρσεϊ, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο γκαρντ της Εθνικής μας ομάδας έκανε την διαφορά και μάλιστα με το παραπάνω, καθώς ότι κι αν δοκίμασαν οι Ισπανοί, δεν κατάφεραν να τον αντιμετωπίσουν.

Και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι Ισπανοί έκαναν την αντεπίθεση και μείωσαν το σκορ, ο ομογενής γκαρντ βοήθησε πολύ και με ασίστ σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου, «γεμίζοντας» ακόμα περισσότερο την στατιστική του.

Ήταν τόσο μεγάλα τα σουτ που πήρε κι έβαλε ο Ντόρσεϊ στον αγώνα με τους Ισπανούς, που είναι σίγουρο ότι ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Βασίλης Σπανούλης θα… θυμήθηκε την εποχή που σκόραρε ασταμάτητα από την γραμμή του τριπόντου.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»
Οικονομικές Ειδήσεις 05.09.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»

Η έκκληση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικού μετόχου της Alter Ego Media, για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου και οι αναφορές του στην κακή πραγματική οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, στην παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Το δαχτυλίδι 04.09.25

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

