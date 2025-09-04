Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Όλοι γνωρίζαμε πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία ότι η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ξέραμε επίσης πως αν δείχναμε την απαιτούμενη προσοχή, θα πετυχαίναμε τον στόχο μας. Έτσι λοιπόν ήρθε η νίκη, δύσκολα αλλά μετράει ότι… ήρθε.

Στόχος λοιπόν επετεύχθη για την Εθνική μας ομάδα, καθώς με τη νίκη επί των Ισπανών, καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση στον όμιλο και κοιτάμε με αισιοδοξία την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα μας έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο, με φανταστικό ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την εντυπωσιακή εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Εθνικής μας.

Ο Ντόρσεϊ ήταν ηγέτης για την Εθνική μας απέναντι στους Ισπανούς και η ευχέρεια με την οποία σκόραρε (πέτυχε 17 πόντους στα δύο πρώτα δεκάλεπτα) προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, τέσσερις ασίτ και πέντε ριμπάουντ και οι αριθμοί τα λένε όλα για την απόδοση του γκαρντ της Εθνικής.

Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την ζημιά που έκανε ο ομογενής γκαρντ, στην άμυνα της Ισπανίας καθώς τα τρίποντα του Ντόρσεϊ αποδείχθηκαν «φαρμακερά» βέλη στα πλάνα του Σκαριόλο.

Οι Ισπανοί έριξαν το βάρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Γιάννη και ο Ντόρσεϊ έδωσε από νωρίς το σύνθημα, με μεγάλα σουτ από τα 6.75. Και ήταν ένα σύνθημα στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλοι οι διεθνείς, με την ομάδα μας να πετυχαίνει 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Με αυτή την επίδοση στο φινάλε του πρώτου μέρους και την διαφορά στο +15 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όλα έδειχναν ιδανικά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παρακολουθήσαμε ένα… θρίλερ, καθώς η ισπανική ομάδα έφτασε στο σημείο να προηγηθεί 82-81, τρία λεπτά πριν το φινάλε.

Τελικά καταφέραμε να χαμογελάσουμε στο τέλος, καθώς πήραμε τη νίκη με μπροστάρη τον Γιάννη και η βραδιά είχε happy end, αλλά η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να επικρατήσουμε με μεγαλύτερη άνεση στο φινάλε και όχι με… καρδιοχτύπια.

Η Εθνική απέδειξε πάντως ότι η ήττα από την Βοσνία ήταν μια κακή παρένθεση και κοιτάμε την συνέχεια έχοντας πάντα στο μυαλό πως είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα στην διοργάνωση.

Για να κάνουμε όμως το μεγάλο «κόλπο» δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και απαγορεύεται η παραμικρή χαλάρωση.

Το είδαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ισπανία, διάστημα στο οποίο οι αντίπαλοι μας κατάφεραν να «μαζέψουν» την διαφορά και να ξαναμπούν στο ματς. Δεν επιτρέπεται να χαλαρώσει κανείς ούτε για… ένα λεπτό.

Για να επανέλθουμε όμως στον Ντόρσεϊ, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο γκαρντ της Εθνικής μας ομάδας έκανε την διαφορά και μάλιστα με το παραπάνω, καθώς ότι κι αν δοκίμασαν οι Ισπανοί, δεν κατάφεραν να τον αντιμετωπίσουν.

Και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι Ισπανοί έκαναν την αντεπίθεση και μείωσαν το σκορ, ο ομογενής γκαρντ βοήθησε πολύ και με ασίστ σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου, «γεμίζοντας» ακόμα περισσότερο την στατιστική του.

Ήταν τόσο μεγάλα τα σουτ που πήρε κι έβαλε ο Ντόρσεϊ στον αγώνα με τους Ισπανούς, που είναι σίγουρο ότι ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Βασίλης Σπανούλης θα… θυμήθηκε την εποχή που σκόραρε ασταμάτητα από την γραμμή του τριπόντου.