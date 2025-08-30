Ντόρσεϊ: «Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε για το 2-0»

Η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Κύπρο και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Eurobasket 2025.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, για την εμφάνισή του, αλλά και για αυριανό (31/8, 15:00) παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία.

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε το 2-0, αλλά το αυριανό παιχνίδι έρχεται γρήγορα και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά, θα πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, η Γεωργία είναι ομάδα που έχει και μέγεθος και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα έχουμε ενέργεια γιατί ξεκουράστηκαν και παίκτες σήμερα.

Θα δούμε βίντεο, γιατί στα συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο η ενέργεια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Προσωπικά δεν ήμουν εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι όπως έπρεπε, αλλά σήμερα βρήκα ρυθμό. Ήμασταν καλοί στα δύο πρώτα παιχνίδια και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στα επόμενα»,