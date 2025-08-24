Απίθανος Ντόρσεϊ: Πήγε… βραδιάτικα στο ΣΕΦ για ατομική προπόνηση (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το έχει βάλει σκοπό να εμφανιστεί στην καλύτερη δυνατή φυσική και σωματική κατάσταση στο Eurobasket που έρχεται.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, είναι στην προεπιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη διοργάνωση που ξεκινάει στις 27 Αυγούστου και μπορεί να αποδειχθεί κομβικός στην πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Πήγε για… αποφόρτιση

Ο Ντόρσεϊ, όπως μαρτυρά και η φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, πήγε για ατομική προπόνηση στο ΣΕΦ στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου (23/8), δείχνοντας έμπρακτα πόσο πολύ θέλει να βρεθεί σε εξαιρετική κατάσταση στο Eurobasket. «Προπόνηση αποθεραπείας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του ο ομογενής γκαρτ.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με φιλικό απέναντι στη Γαλλία (24/8, 20:00) και στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοινώσει την τελική δωδεκάδα για το EuroBasket.

Δείτε την φωτογραφία με την σκληρή δουλειά του Ντόρσεϊ