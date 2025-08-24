Απίθανος Ντόρσεϊ: Πήγε… βραδιάτικα στο ΣΕΦ για ατομική προπόνηση (pic)
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν σταματάει να δουλεύει τόσο για το Eurobasket, όσο και για την σεζόν που έρχεται με τον Ολυμπιακό…
- Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
- Αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη – Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές
- Φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ - Ουκρανικό drone «βλέπουν» οι Ρώσοι
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το έχει βάλει σκοπό να εμφανιστεί στην καλύτερη δυνατή φυσική και σωματική κατάσταση στο Eurobasket που έρχεται.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, είναι στην προεπιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη διοργάνωση που ξεκινάει στις 27 Αυγούστου και μπορεί να αποδειχθεί κομβικός στην πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Πήγε για… αποφόρτιση
Ο Ντόρσεϊ, όπως μαρτυρά και η φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, πήγε για ατομική προπόνηση στο ΣΕΦ στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου (23/8), δείχνοντας έμπρακτα πόσο πολύ θέλει να βρεθεί σε εξαιρετική κατάσταση στο Eurobasket. «Προπόνηση αποθεραπείας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του ο ομογενής γκαρτ.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με φιλικό απέναντι στη Γαλλία (24/8, 20:00) και στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοινώσει την τελική δωδεκάδα για το EuroBasket.
Δείτε την φωτογραφία με την σκληρή δουλειά του Ντόρσεϊ
- Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: «Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα» (pic)
- Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο 3-1: Η Εθνική πήρε την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο και «φουλάρει» για τους «16» (vids)
- Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
- H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
- Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
- Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις