Τελευταίο τεστ για την Εθνική πριν το Eurobasket με αντίπαλο τη Γαλλία

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία (24/8, 20.00, ERT NEWS) στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν το Eurobasket και θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μία ομάδα κορυφαίου επιπέδου.

Οι Γάλλοι μπορεί να έχουν πολλές απουσίες, κυρίως στους ψηλούς, ωστόσο παραμένουν μια πολύ μεγάλη δύναμη με παίκτες που διαθέτουν πολύ ταλέντο και… ψηλό ταβάνι.

Η γαλανόλευκη συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης δίχως τους Νίκο Χουγκάζ και Νάσο Μπαζίνα όπως ενημέρωσε σχετικά ο Βασίλης Σπανούλης το Σάββατο και εντός της Κυριακής (24/8) αναμένεται να κόψει ακόμα έναν για να σχηματιστεί η τελική δωδεκάδα.

Επιπλέον ο Σαμοντούροφ που χτύπησε στο ματς απέναντι στην Ιταλία, έγινε γνωστό πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι έχουν και εκείνοι τα προβλήματά τους.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Με 11 στο ΟΑΚΑ η Γαλλία

Από την άλλη η Γαλλία έρχεται στο ΟΑΚΑ με… 11αδα, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος ο Μάθιου Στραζέλ. Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηρό του δεξιού του ποδιού και αποφασίστηκε να μείνει εκτός από την αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία θα αγωνιστεί στο Eurobasket με σημαντικές απουσίες, αφού έμειναν εκτός για διαφορετικούς λόγους οι Εβάν Φουρνιέ, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Ματιάς Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ, Ρούντι Γκομπέρ και προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα και ο Βενσάν Πουαριέ.

Η αποστολή της Γαλλίας: Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε