Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)
Μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε στον Όμηρο Νετζήπογλου οτι δεν συνεχίζει κι έτσι και η Εθνική μας συνεχίζει την προετοιμασίας της για το Eurobasket με 15 παίκτες.
Με 15 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική ομάδα καθώς μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης «έκοψε» τον Όμηρο Νετζήπογλου.
Μετά την πρόβα τζενεράλε της Κυριακής με τη Γαλλία ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα ανακοινώσει την τελική 12άδα που θα πάει στο Eurobasket, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε δηλώσεις του.
Οι 15 παίκτες της Εθνικής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νάσος Μπαζίνας.
Η ανάρτηση της ΕΟΚ για τον Νετζήπογλου:
«Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας».
Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας.#Eurobasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷

— HellenicBF (@HellenicBF) August 22, 2025
— HellenicBF (@HellenicBF) August 22, 2025
