Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)

Με 15 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική ομάδα καθώς μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης «έκοψε» τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Μετά την πρόβα τζενεράλε της Κυριακής με τη Γαλλία ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα ανακοινώσει την τελική 12άδα που θα πάει στο Eurobasket, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Οι 15 παίκτες της Εθνικής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νάσος Μπαζίνας.

Η ανάρτηση της ΕΟΚ για τον Νετζήπογλου:

«Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας».