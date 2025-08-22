Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την Εθνική μας ομάδα! Με πάθος, ενέργεια, ομαδικότητα, σκληράδα στην άμυνα και αποτελεσματικότητα! Για μία ακόμη φορά στο ΟΑΚΑ (Telekom Senter Athens) η Ελλάδα ανέδειξε τον καλύτερό της εαυτό και νίκησε την Ιταλία με σκορ 74-76, στο κλείσιμο της αυλαίας του Τουρνουά Ακρόπολις.

Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, που έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν εξαιρετικό κόντρα στη σχεδόν πλήρη Ιταλία (μόνο ο Γκαλινάρι έλειπε) και πλέον ακολουθεί η πρόβα τζενεράλε με τη σπουδαία Γαλλία, ξανά στο ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Κυριακή (24/8, 20:00).

Φιλικό για πάρα πολλά συμπεράσματα το αποψινό (22/8). Και πώς να μην είναι, άλλωστε, όταν αντίπαλός μας ήταν η ομάδα που θα αντιμετώπισε στην πρεμιέρα του Eurobasket, στις 28 Αυγούστου (21:30) στη Λεμεσό. Και τότε, κιόλας, θα έχουμε Γιάννη, Μήτογλου, Σλούκα! Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισαν απόψε. Καλός ο Βασίλης Τολιόπουλος στην επανεμφάνισή του.

Η Ιταλία είχε το προβάδισμα στο σκορ από τις πρώτες στιγμές του αγώνα. Μέλι και Φοντέκιο έκαναν το 13-7, ο Ζούγρης μείωσε προς στιγμήν για το 16-14, αλλά με καλάθια των Σπανιόλο και Νιάνγκ το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με το σκορ στο 20-16.

Η Εθνική κρατιόταν στο παιχνίδι κυρίως μέσα από την άμυνά της και όχι τόσο από την επίθεση. Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος το έφεραν στον πόντο (28-27), αλλά με τους Ακέλε, Παγιόλα σε καλή βραδιά (33-27) και τους εύστοχους Μέλι και Φοντέκιο, η Ιταλία απέκτησε διψήφιο προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ υπέρ της με 40-30. Πολύ λίγοι πόντοι οι 30 για ένα ημίχρονο, αλλά ελλείψει Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου αυτό ήταν και φυσιολογικό εν μέρει.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Εθνική μας έβγαλε εκρηκτικότητα, αυτοματισμούς, ενέργεια και πολλά κλεψίματα από Κώστα, Κατσίβελη κυρίως στην άμυνα, με συνέπεια να περάσει μπροστά στο σκορ. Μετά το 42-30 του Φοντέκιο ξεκίνησε ένα σερί για την Ελλάδα. Ντόρσεϊ και Κώστας έφτιαξαν ένα σερί 7-0 και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη μείωσε σε 42-37. Μάλιστα, οι Κατσίβελης το έφεραν γρήγορα στον πόντο (44-43).

Μετά το 48-43 του Μέλι η Ελλάδα έχτισε ένα σερί 8-0 και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 48-51, με τους Καλαϊτζάκη, Κατσίβελη και Ντόρσεϊ να είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το διάστημα. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με την Εθνική μπροστά με 52-57.

Ένα ακόμη μακρινό σουτ, αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο, κράτησε την Εθνική μπροστά (56-61 στο 33′) και με τα τρίποντα των Τολιόπουλου και Παπανικολάου κρατήσαμε και στη συνέχεια αυτό το προβάδισμα των πέντε πόντων. Από την άλλη πλευρά οι απαντήσεις έρχονταν από Σπίσου και Παγιόλα, οι οποίοι μείωσαν στο καλάθι και στο 71-73 στο 1’32» πριν το φινάλε.

Εν τέλει διατηρήσαμε μέχρι το φινάλε την πρωτοπορία στο σκορ και τη σημαντική -για ψυχολογικούς κυρίως λόγους εν όψει της συνέχειας- νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-67, 74-76.

Ιταλία (Ποτσέκο): Μέλι 9 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φοντέκιο 18 (2/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπανιόλο 4, Πρόσιντα 1, Νιάνγκ 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπίσου 8 (2/8 σουτ, 4 ασίστ), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3/5 τρίποντα)

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2/6 τρίποντα), Καλαϊτζάκης 10 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 11 (3/4 τρίποντα), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), Νετζήπογλου