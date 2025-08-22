Εθνική Ελλάδας: Εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία για το «Ακρόπολις»

H Εθνική Ελλάδας θα υποδεχτεί απόψε την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ (20:00), ωστόσο στον σημερινό αγώνα έμειναν εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας αλλά και Ντίνος Μήτογλου.

Οι «Greek Freak» αλλά και οι δύο διεθνείς του Παναθηναικού, δεν θα παραταχθούν με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στους Ιταλούς για λόγους ξεκούρασης, εν όψει και του μεγάλου ραντεβού του EuroBasket που ακολουθεί.

Αναλυτικά, η σύνθεση της Εθνικής για το φιλικό κόντρα στην Ιταλία

Η σύνθεση της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, μετά από όσα φιλικά παιχνίδια έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, θα αγωνιστεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο σημερινός αγώνας είναι το προτελευταίο φιλικό ματς της γαλανόλευκης.