Εθνική Ελλάδας: Εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία για το «Ακρόπολις»
Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδα στο αποψινό φιλικό τεστ με την Ιταλία (20:00).
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού
- Αρνήθηκαν αποζημίωση σε γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε πτήση - Ποιος ο λόγος
- Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
H Εθνική Ελλάδας θα υποδεχτεί απόψε την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ (20:00), ωστόσο στον σημερινό αγώνα έμειναν εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας αλλά και Ντίνος Μήτογλου.
Οι «Greek Freak» αλλά και οι δύο διεθνείς του Παναθηναικού, δεν θα παραταχθούν με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στους Ιταλούς για λόγους ξεκούρασης, εν όψει και του μεγάλου ραντεβού του EuroBasket που ακολουθεί.
Αναλυτικά, η σύνθεση της Εθνικής για το φιλικό κόντρα στην Ιταλία
Η σύνθεση της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, μετά από όσα φιλικά παιχνίδια έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, θα αγωνιστεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπισε.
Υπενθυμίζεται ότι ο σημερινός αγώνας είναι το προτελευταίο φιλικό ματς της γαλανόλευκης.
- Εθνική: Τα προγνωστικά θρύλων του μπάσκετ για την Ελλάδα στο Eurobasket
- Ο Αντεγέμι στην ίδια «στέγη» με τους Ρονάλντο και Γιαμάλ
- Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
- Εθνική: Η φαντασμαγορική παρουσίαση της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία (vids)
- Ο Διούδης που έπρεπε να έρθει και ο Κουέστα που δεν έπρεπε να φύγει (έτσι)
- LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις