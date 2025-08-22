Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Ιταλίας με 76-74 στο προτελευταίο της φιλικό τεστ πριν από το EuroBasket και ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και παράλληλα τόνισε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα βγει η τελική δωδεκάδα με τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο EuroBasket.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε. Είδαμε αρκετά θετικά πράγματα, ξεκουράσαμε κάποια παιδιά και ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουμε, γιατί στον αγώνα με το Ισραήλ δεν είχαμε αντιδράσει σωστά. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, έχουμε τώρα ένα τελευταίο φιλικό. Δυστυχώς κάποια παιδιά δεν θα είναι στην ομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν. Όλοι είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, τα παιδιά που είναι εδώ, τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα, όλα τα παιδιά έχουν δώσει το 100% και γι’ αυτό είμαι ευχαριστημένος. Στόχος είναι στο παιχνίδι με τη Γαλλία, που θα είναι όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα, να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Την Κυριακή θα βγάλουμε την τελική δωδεκάδα».

Από την πλευρά του ο Βασίλης Τολιόπουλος που ήταν από τους κορυφαίους, κόντρα στην Ιταλία δήλωσε: «Είναι δύσκολο μετά από τρεις μήνες χωρίς παιχνίδι να είμαι 100% έτοιμος. Είχα μια θλάση πρώτου βαθμού, έπρεπε να μπω πιο προσεκτικά, αλλά η ομάδα με βοηθά και νιώθω αρκετά καλά από τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε μαζί, ξέρουμε τη φιλοσοφία, πώς πρέπει να παίξουμε και τι να κάνουμε στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δεχτεί πολλούς πόντους για την ταυτότητά μας, στο τρίτο δεκάλεπτο ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνα, βάλαμε τα σουτ και γυρίσαμε το παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε μόνο επίθεση ή μόνο άμυνα, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και στα δύο κομμάτια.

Ποτζέκο: «Θα δούμε την Πέμπτη πως θα αλλάξουν τα πράγματα με Γιάννη, Μήτογλου και Σλούκα»

Ο προπονητής της Ιταλίας Τζανμάρκο Ποτζέκο είπε από την πλευρά του: «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον κόουτς Σπανούλη. Έπαιξαν σκληρά σε όλο το ματς. Ανησυχώ γιατί είχαμε δύο τραυματισμούς και αυτό δεν είναι καλό νέο αφού παίζουμε σε έξι μέρες. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, δεν είχαμε μεγάλη σταθερότητα. Θα πρέπει να παίζουμε καλά για 40 λεπτά. Έχουμε ακόμη πέντε μέρες για να δουλέψουμε για την πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάδα, που τότε θα είναι πλήρης. Ελπίζω να είμαστε υγιείς. Εμείς παίξαμε όπως παίζουμε πάντα, δεν είχαμε κάποια στρατηγική, θέλαμε να βρούμε χημεία και ταυτότητα παίζοντας το ματς αυτό με όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Θα δούμε την Πέμπτη πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα με τον Αντετοκούνμπο, τον Μήτογλου και τον Σλούκα. Η ζωή των διαιτητών δεν είναι εύκολη, πήραν μια ανόητη απόφαση στο τέλος που δεν έδωσαν φάουλ πάνω στον Νιάνγκ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν χάσαμε λόγω της διαιτησίας, αλλά θα μπορούσαν να είναι πιο έξυπνοι. Θεωρώ πως είναι καλοί διαιτητές, σήμερα ίσως να μην ήταν σε φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ, εκτός από το πρώτο ματς (γέλια)».

«Είναι τεράστια υπόθεση πως η Σάσαρι υπέγραψε τον Πολονάρα. Τον είχα κι εγώ παίκτη στη Σάσαρι. Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον πρόεδρο που έκαναν αυτή την κίνηση. Εστιάζουμε τόσο στα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Ο Ακίλε είναι φανταστικό παιδί, μας λείπει πολύ και είμαστε δίπλα του. Οι άνθρωποι της Σαρδηνίας θα είναι στο πλευρό του».

«Ο Γιάννης είναι φανταστικός τύπος. Όπως και τα αδέρφια του. Όταν ο πρόεδρός μας είπε ότι δεν θα παίξει σήμερα στενοχωρήθηκα, γιατί μου αρέσει να τον παρακολουθώ. Αυτό έλεγα και στον Σπανούλη πριν το ματς. Δεν έχεις πολλές φορές την ευκαιρία να δεις τον Αντετοκούνμπο να παίζει. Για τους παίκτες δεν είναι τόσο εύκολο».