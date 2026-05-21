Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία στρέφονται από σήμερα οι προβολείς της δημοσιότητας καθώς περισσότεροι από πενήντα ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης για τη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης έχουν καλέσει και του 11 «γαλάζιους» βουλευτές που ελέγχονται για πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλήσεις ανά ομάδες

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων προσώπων, οι ύποπτοι καλούνται, κατά ομάδες, σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας και την αξιολόγηση των στοιχείων από την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία νομιμων συνακροάσεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα πολιτικά πρόσωπα που έχουν κληθεί για αύριο, λίγες ώρες μετά την ψήφιση της διάταξης που έφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να εκκαθαρίζονται και να κρίνονται το συντομότερο δυνατό.

Στη διάρκεια της σημερινής μέρας αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Σε κάθε περίπτωση όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν το υπόμνημα παροχής εξηγήσεων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι από τους ελεγχόμενους βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των εισαγγελέων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την πράξη που τους αποδίδονται.

Μετά τις εξηγήσεις το κατηγορητήριο

Και μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος της παροχής εξηγήσεων, τότε ξεκινά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την κρίσιμη απόφαση των εισαγγελέων από την οποία θα εξαρτηθεί πόσοι θα είναι κατηγορούμενοι και για πόσους η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι εννέα από τους βουλευτές ελεγχονται για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και δύο για το ίδιο αδίκημα αλλά σε βαθμό κακουργήματος.

Επιπλέον, ο κατάλογος των ελεγχόμενων περιλαμβάνει διευθυντικά στελέχη στα πολιτικά γραφεία συγκεκριμένων βουλευτών, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγούς και κτηνοτρόφους υπέρ των οποίων φέρονται να έγιναν οι επίμαχες διαδικασίες για τη χορήγηση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι με την δικογραφία αυτή δεν κλείνει ο κύκλος των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας βρίσκονται και πολλά άλλα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ή όχι ενδείξεις σε βάρος τους.