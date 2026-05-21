Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μεγάλη ταλαιπωρία προκάλεσε στο επιβατικό κοινό στην Χαλκίδα η διακοπή στη σιδηροδρομική γραμμή που την συνδέει με την Αθήνα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς την πρωτεύουσα έως και τις 07:00.

Η διακοπή επηρέασε την έξοδο των συρμών από τα αμαξοστάσια, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις

Όπως αναφέρει το evima.gr, επιβάτες που περίμεναν το τρένο και των 6:00 και των 7:00 στον σταθμό του ΟΣΕ στη Χαλκίδα ενημερώθηκαν ότι θα μεταφερθούν στον προορισμό τους με λεωφορεία, καθώς οι αμαξοστοιχίες δεν θα εκτελούσαν τα εν λόγω δρομολόγια λόγω συμβάντος στις τρεις γέφυρες.

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία. Ταλαιπωρία πρωί πρωί και δυστυχώς κάποιοι από εμάς δεν θα πάμε στις δουλειές μας διότι μέχρι να φτάσουμε με τα λεωφορεία στην Αθήνα και από εκεί στις δουλειές μας θα πάρει πολύ χρόνο» σημείωσαν κάποιοι εξ αυτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση διεκόπησαν προσωρινά στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, από τις 03:55 έως τις 05:25 λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σταθμού Αθηνών.

Η διακοπή επηρέασε την έξοδο των συρμών από τα αμαξοστάσια, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των γραμμών Αθήνα – Χαλκίδα, Πειραιάς – Αεροδρόμιο και Κιάτο – Αίγιο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

»Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

»Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

»Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».