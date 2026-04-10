«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 06:19

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

«Κίτρινη κάρτα» βγάζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σε αίτημα της ιταλικής Hellenic Train που αφορά την εξαίρεση μέρους του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το σύστημα ασφαλείας ETCS.

Η απόφαση της Αρχής με αρκετούς αστερίσκους και σημαντικές επισημάνσεις, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2026, δεν απορρίπτει το αίτημα των Ιταλών, όμως δίνει «πράσινο φως υπό όρους», ζητώντας παράλληλα κρίσιμες διευκρινίσεις για την πραγματική κατάσταση των συρμών και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Τι αφορά το αίτημα

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδίωξη της Hellenic Train για εξαίρεση 100 σιδηροδρομικών οχημάτων (περίπου 70 συρμών) από την εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών κανονισμών που σχετίζονται με το ETCS (European Train Control System), που είναι το βασικό σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη.

Το ETCS θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών δρομολογίων, καθώς επιβλέπει την κίνηση των τρένων και αποτρέπει τα ανθρώπινα λάθη. Όμως η ιταλική πλευρά με τη στάση της επιχειρεί να χρεώσει στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ (ΟΣΕ) το συνολικό κόστος της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του ETCS για τα 100 οχήματα. Άλλωστε, υποστηρίζει, τα οχήματα αυτά είναι μισθωμένα από το ελληνικό Δημόσιο (ΓΑΙΑΟΣΕ) και πρόσφατα πέρασαν στη νέα εταιρεία του ΟΣΕ.

Οι 4 βασικές επιφυλάξεις της ΡΑΣ

Η ΡΑΣ εντοπίζει σειρά προβλημάτων που δεν της επιτρέπουν, προς το παρόν, μια «καθαρή» έγκριση. Τα προβλήματα αφορούν:

Έλλειψη αποδείξεων ότι το ETCS λειτουργεί πλήρως. Για δεκάδες οχήματα που ήδη κυκλοφορούν με προσωρινές εγκρίσεις δεν έχει κατατεθεί επίσημη τεκμηρίωση ότι το σύστημα ETCS λειτουργεί κανονικά. Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι χωρίς αυτή την απόδειξη δεν μπορεί να υπάρξει οριστική απόφαση.

Ασάφειες για την κατάσταση μέρους του στόλου. Από τα 70 οχήματα που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν, τέσσερα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και δεν πρόκειται να επανέλθουν σε λειτουργία, για δύο δεν υπάρχει σαφής εικόνα αν λειτουργούν, ενώ άλλα δύο εξαιρούνται από το αίτημα.

Η ΡΑΣ ζητεί επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για αυτά τα οχήματα από τον σημερινό κάτοχό τους, δηλαδή από την εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ που διαδέχθηκε τον ΟΣΕ.

Μη ελεγμένα στοιχεία για 38 επιπλέον οχήματα. Για 38 από τα συνολικά 100 οχήματα του αιτήματος δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της ΡΑΣ σε ό,τι αφορά το ETCS. Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε τα βασικά στοιχεία καταγραφής τους.

Ευθύνη για την οικονομική τεκμηρίωση. Η ΡΑΣ αποστασιοποιείται από την οικονομική ανάλυση που συνοδεύει το αίτημα της Hellenic Train, επισημαίνοντας ότι την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας που υπέβαλε το αίτημα εξαίρεσης.

Τι ζητεί τώρα η Αρχή

Η ΡΑΣ εξουσιοδότησε την πρόεδρό της να ζητήσει άμεσα:

– Αποδείξεις ότι το ETCS λειτουργεί πλήρως και σωστά σε όλα τα οχήματα (και στα 100).

– Σαφές σχέδιο για τα οκτώ οχήματα που βρίσκονται «εκτός εικόνας».

– Πλήρη και επικαιροποιημένη καταγραφή του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Hellenic Train.

Παράλληλα, η ΡΑΣ θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα κενά που υπάρχουν στο μητρώο του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου.

Το ευρύτερο «μήνυμα»

Με την απόφασή της η διοίκηση της ΡΑΣ στέλνει σαφές μήνυμα ότι, παρά την ανάγκη ευελιξίας ή των οικονομικών εξαιρέσεων, η ασφάλεια και η διαφάνεια στα δεδομένα του σιδηροδρόμου παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έκβαση του αιτήματος θα εξαρτηθεί τόσο από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το αν οι αρμόδιοι φορείς θα προσκομίσουν τα στοιχεία που σήμερα λείπουν.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

Ελλάδα 09.04.26

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Ελλάδα 09.04.26

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Ελλάδα 09.04.26

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ελλάδα 09.04.26

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Πετρέλαιο 10.04.26

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

ENTSOG 10.04.26

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League 09.04.26

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Ελλάδα 09.04.26

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

