newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Υπό διαρκή συρρίκνωση τελεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος, με τη μία αναστολή δρομολογίων να διαδέχεται την άλλη και το δίκτυο της περιφέρειας να «θυσιάζεται» συστηματικά στο όνομα της προτεραιότητας του βασικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ενός άξονα που, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για εκσυγχρονισμό και ασφάλεια, παραμένει και ο ίδιος σε καθεστώς υπολειτουργίας, λόγω των συνεχιζόμενων έργων αποκατάστασης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel». Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση ενός σιδηροδρομικού συστήματος δύο ταχυτήτων, με συχνές υποκαταστάσεις δρομολογίων από λεωφορεία και αναστολές «μέχρι νεωτέρας», που για πολλές τοπικές κοινωνίες τείνουν να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Νέα σύμβαση, παλιές παθογένειες

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μόλις εβδομάδες μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης της Hellenic Train με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπει την αγορά 23 καινούργιων τρένων και την εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων με ετήσια επιδότηση ύψους 62 εκατ. ευρώ για το 2026. Ωστόσο, οι διαρκείς περικοπές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την τήρηση των δεσμεύσεων και τον σχεδιασμό του μεταφορικού έργου.

Την ανησυχία της εξέφρασε με επιστολή – καταγγελία προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ), που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κανονικοποίηση της υπολειτουργίας». Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες αναστολές δρομολογίων σε Σέρρες και Πήλιο, σε μια περίοδο που ήδη μεγάλο μέρος του δικτύου λειτουργεί με περιορισμούς.

Αναστολές σε Σέρρες και Πήλιο

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας, από χθες, 19 Φεβρουαρίου, έως και τις 31 Μαρτίου 2026, αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη. Η Hellenic Train επικαλείται τη διέλευση εμπορευματικών συρμών, ωστόσο το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η προσωρινή απομάκρυνση του σιδηροδρόμου από μία ακόμη πόλη της Βόρειας Ελλάδας, με τα παραπάνω δρομολόγια να αντικαθίστανται από λεωφορεία.

Επίσης, από προχθές και «μέχρι νεωτέρας» καταργήθηκαν όλα τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία «λόγω βλάβης του τροχαίου υλικού». Πρόκειται για τα δρομολόγια 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 και 1386, τα οποία θα εκτελούνται με λεωφορεία!

Παράλληλα, ήδη, από τις 14 Φεβρουαρίου και έως το τέλος Μαρτίου έχουν «παγώσει» τα Σαββατοκυριακάτικα δρομολόγια του ιστορικού τρένου του Πηλίου, με εξαίρεση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ενα εμβληματικό τουριστικό προϊόν, που τα τελευταία χρόνια στηρίζει την τοπική οικονομία, τίθεται σε αναστολή, εντείνοντας την ανησυχία των επαγγελματιών της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, ο οδοντωτός σιδηρόδρομος των Καλαβρύτων δοκιμάζεται από επαναλαμβανόμενα προβλήματα: τρεις αναστολές δρομολογίων μέσα σε λίγες ημέρες, εγκλωβισμοί επιβατών, κατολισθήσεις και φερτά υλικά στη γραμμή, συνθέτουν μια εικόνα εύθραυστης λειτουργίας.

Εκπαίδευση ή δρομολόγια;

Στο παρασκήνιο των αναστολών αναδεικνύεται και το ζήτημα της επάρκειας μηχανοδηγών. Αν και η Hellenic Train απέδωσε τις περικοπές των δρομολογίων προς τις Σέρρες στη διεξαγωγή εμπορευματικών δρομολογίων, πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σημειώνουν ότι ο αριθμός των μηχανοδηγών δεν επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση του προγράμματος, καθώς οι μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση για το σύστημα ETCS εκτός ωραρίου.

Την ίδια στιγμή, σιδηροδρομικές πηγές αποδίδουν ευθύνες και στον ΟΣΕ για καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των εκπαιδεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά τους 50 νεοπροσληφθέντες μηχανοδηγούς της Hellenic Train, δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί, με εκτιμήσεις να μεταθέτουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη Αυγούστου! Εν ενεργεία μηχανοδηγοί διερωτώνται πώς θα εκτελούνται πέντε ζεύγη δρομολογίων μετά το καλοκαίρι, όταν σήμερα δυσκολεύονται να καλυφθούν ακόμη και τα δύο.

Προβλήματα και στον προαστιακό

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο την περιφέρεια. Τροποποιήσεις ισχύουν «μέχρι νεωτέρας» και σε τοπικά δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών, λόγω εργασιών και μονοδρόμησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μαγούλα. Τα δρομολόγια Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια τερματίζουν πλέον στον σταθμό ΣΚΑ, χωρίς εξυπηρέτηση του σταθμού Άνω Λιοσίων.

Σιδηροδρομικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά τις εγκυκλίους ασφαλείας, η επικοινωνία σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να γίνεται προφορικά και όχι με τα προβλεπόμενα «γραπτά υποδείγματα».

Επτά χρόνια χωρίς τρένο στη Δράμα

Στη Δράμα, η απουσία επιβατικού τρένου πλησιάζει τα επτά χρόνια! Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με λεωφορεία, ενώ η φημολογία περί κλεισίματος του σιδηροδρομικού σταθμού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το υπουργείο και η διοίκηση του ΟΣΕ διέψευσαν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε εργαζόμενοι θα παραμείνουν στην πόλη, αν και θα υπάγονται διοικητικά στο Περιφερειακό Κέντρο Αλεξανδρούπολης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επανέλαβε ότι προτεραιότητα αποτελεί ο κεντρικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας πως το παλαιό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας απαιτεί ριζική ανακατασκευή, ενδεχομένως και επαναχάραξη, πριν υποδεχθεί επιβατικά τρένα υψηλών ταχυτήτων.

Ωστόσο, για τις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν το τρένο να απομακρύνεται σταδιακά, οι μελλοντικοί σχεδιασμοί δεν αρκούν. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος μπορεί να επανέλθει ως αξιόπιστο, πανελλαδικό μέσο μεταφοράς ή αν η «προσωρινή» συρρίκνωση κινδυνεύει να καταστεί η νέα κανονικότητα.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου
Ελλάδα 20.02.26

Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σύμφωνα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Σύνταξη
Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων
Ελλάδα 20.02.26

Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή - Ο 28χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο