Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Ευάγγελος Κούκουζας συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, και ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός έθεσε -μεταξύ άλλων- σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του, «τα ακόλουθα ζητήματα και αιτήματα:

Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας την οποία και θα υποβάλλει στον Υπουργό, ώστε να αξιολογηθεί η προοπτική της επέκτασης στη βάση ποσοτικών στοιχείων και δεδομένων.

Επαναλειτουργία και συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της γραμμής Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλος. Προτάθηκε συγκεκριμέναη διέλευση των λεωφορείων εντός των οικισμών Γραβιά, Μαριολάτα, Λιλαία και Πολύδροσο, με τελικό σταθμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας.

Λειτουργία σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Στερεάς Ελλάδας. Το ζήτημα εξετάζεται θετικά για συγκεκριμένους σταθμούς με δεδομένη και την επικείμενη πρόληψη νέων στελεχών για τον σκοπό αυτό.

Διαπιστώνεται θεσμικό κενό ως προς τη δυνατότητα χωροθέτησης και αδειοδότησης υδάτινων πεδίων σε λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), και προτάθηκε η συμπλήρωση της σχετικής νομοθεσίας υπέρ της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας και της τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία υδάτινου πεδίου στη λίμνη Κρεμαστών. Επίσης, χρειάζεται ειδική πρωτοβουλία για την απεμπλοκή της αδειοδότησης του κεντρικού υδατοδρομίου Χαλκίδας.

Ενίσχυση άγονων γραμμών ΚΤΕΛ, ειδικά στην Ευρυτανία και το Δήμο Δωρίδος».

«Προτάξαμε ζητήματα και αιτήματα»

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με τον Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Προτάξαμε ζητήματα και αιτήματα για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στην ενίσχυση των υπεραστικών δρομολογίων, αλλά και στην δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων. Αντίστοιχα, επισημάναμε υπηρεσιακά προβλήματα και αναδείξαμε λύσεις για την αντιμετώπιση της στελεχοπενίας των υπηρεσιών μας και για την εδραίωση ταχύτερων διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη με έμφαση στη διαφάνεια. Καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις και ευελπιστούμε στην εφαρμογή τους».