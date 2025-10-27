Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Στην υπογραφή σύμβασης διετούς διάρκειας ύψους 104.400 ευρώ ανά έτος για την επιδότηση εισιτηρίων με το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων θα προχωρήσει ο δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για ανανέωση της σύμβασης που έληξε τον περασμένο Αύγουστο και αφορά συγκεκριμένες διαδρομές.

Με βάση την σύμβαση που θα υπογράφει οι τιμές των εισιτηρίων, όπως ανακοίνωσε ο δήμος Ιωαννιτών, διαμορφώνονται ως εξής:

1. Στα Δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Β’ ζώνης, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Ολυμπιάδα, Σταυράκι, Κουτσελιό, Μπάφρα, Καισάρεια, Πεδινή, Νεοχωρόπουλο, Κρύα και Αμφιθέα, το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, είναι 1,60 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,90 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Μέσω της παρεχόμενης έκπτωσης, το κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα, θα διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,70 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

2. Στα Δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Γ’ ζώνης, Λογγάδες, Βασιλική, Δροσοχώρι, Ηλιόκαλη, Πλατανιά, Χαροκόπι, Μουζακαίοι, Μπιζάνι, Επισκοπικό, Αμπελιά, Κοσμηρά, Ασβεστοχώρι. Κόντσικα, Αγία Μαρίνα, Κρανούλα, Λυκόστομο, Περίβλεπτος, το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, είναι 2,10 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 1,10 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Μέσω της παρεχόμενης έκπτωσης, το κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα, θα διαμορφωθεί στο 1,60 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,90 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

3. Στο Δημοτικό διαμέρισμα Κατσικά το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή είναι 1,60 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,90 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου επιβατών που μετακινούνται στη συγκεκριμένη διαδρομή και μόνο για της ώρες αυξημένης κίνησης των επιβατών, ήτοι από τις 06:00 ως τις 09:00 το πρωί και από τις 13:30 έως τις 15:30 το μεσημέρι, παρέχεται έκπτωση στο κόμιστρο ανά επιβάτη για κάθε απλή διαδρομή από και προς το δημοτικό διαμέρισμα Κατσικά, το οποίο διαμορφώνεται στο 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,70 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

Οικονομική ελάφρυνση

«Συνεχίζουμε μια επιτυχημένη συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ έχοντας δύο στόχους. Αρχικά να ελαφρύνουμε οικονομικά τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που ζουν πιο μακριά από το κέντρο της πόλης, αλλά και να ενθαρρύνουμε την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», είπε μεταξύ άλλων στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γεωργία Γιώτη.