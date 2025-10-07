Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή του Δήμου Ιωαννιτών στην Κρήτη, στο πλαίσιο του έργου «Διπλωματία Πόλεων», με διπλό σταθμό το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο και με σκοπό την παρουσίαση των Ιωαννίνων ως «προορισμού τεσσάρων εποχών» αλλά και ιδανικό citybreak καθώς και την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και του επιχειρείν..

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επίσημη παρουσίαση των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας πλήθος εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, της γαστρονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο πλευρών, υπογραμμίζοντας με κάθε τρόπο τις κοινές συνιστάμενες, προοπτικές ανάπτυξης και στόχους που ενώνουν τις δύο πόλεις.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ηρακλείου κ. Γεώργιος Αγριμανάκης εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ρένα Παπαδάκη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, ο Πρόεδρος των Τουριστικών& Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηρακλείου κ. Σταύρος Δημητρίου, εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων και φορείς του τουρισμού.

Στο Δημαρχείο Ηρακλείου

Το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο Ηρακλείου, όπου ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καλοκαιρινός και οι Αντιδήμαρχοι Τουρισμού και Αθλητισμού υποδέχθηκαν την αποστολή. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τους Αντιδημάρχους Τουρισμού των δύο πόλεων και τους συνεργάτες τους και με κυρίαρχο θέμα τη διεκδίκηση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ηρακλείου – Ιωαννίνων καθώς η προοπτική επανασύνδεσης Κρήτης και Ηπείρου αφορά και τις δύο περιοχές.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Χρήστος Τάτσης μετά το πέρας του ταξιδιού : «Η Κρήτη μας υποδέχθηκε με τρόπο που μας γεμίζει αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα συνεργασίας που θέλουμε να θεμελιώσουμε. Οι συναντήσεις μας με τους τοπικούς φορείς, οι στοχευμένες επαφές με τις επιχειρήσεις του τουρισμού και η στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, ανοίγει νέους δρόμους που στόχο έχουν την τουριστική ανάπτυξη των Ιωαννίνων, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας».