Ολοκληρώθηκε έργο οδικής ασφάλειας στην Κομοτηνή
Οι εργασίες που έγιναν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην Κομοτηνή εστίασαν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Ολοκληρώθηκε έργο για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας οδών του Δήμου Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού 2,43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κομοτηνής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι εργασίες αφορούσαν αγροτικές οδούς στους οικισμούς Αιγείρου, Νέας Καλλίστης, Κοσμίου και Αρωγής.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε δρόμους και πεζόδρομους αρμοδιότητας του Δήμου Κομοτηνής. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού στις οδούς Αισώπου, Πολύμνιας, Πλάτωνος, Εμμανουήλ Παππά, Ανεμώνης και Ηρακλείτου.
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης ανέφερε ότι το έργο ενισχύει την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια για δημότες και επισκέπτες, προσθέτοντας πως ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στο επαρχιακό δίκτυο όσο και σε περιοχές του αστικού ιστού.
