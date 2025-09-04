Σε ευρωπαϊκή σύμπραξη για την βιώσιμη ανάπτυξη ο Δήμος Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής έγινε επίσημα δεκτός στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεματική Σύμπραξη «Cities of Equality» του ευρωπαϊκού πλαισίου Urban Agenda for the EU (UAEU), που αποτελεί τη βασική διακυβερνητική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη και δίκαιη αστική ανάπτυξη.

Η Κομοτηνή είναι μία από τις λίγες πόλεις πανευρωπαϊκά -μόλις η πέμπτη- που συμμετέχουν ισότιμα στη Σύμπραξη μαζί με εθνικές αρχές, Περιφέρειες και κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ανάμεσα στους εταίρους συγκαταλέγονται: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Γενικές Διευθύνσεις REGIO, JUST, EMPL, REFORM, ENER, EAC, RTD, JRC, καθώς και η Γενική Γραμματεία), οι ευρωπαϊκές ενώσεις-ομπρέλα Eurocities, ICLEI – Local Governments for Sustainability και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), εθνικές αρχές, όπως η National Agency for Territorial Cohesion (Γαλλία) και η Austria Tech (Αυστρία), καθώς και σημαντικές μητροπόλεις και πόλεις, όπως η Ρώμη και η Βαρκελώνη.

Η ένταξη του Δήμου μας προήλθε έπειτα από πρωτοβουλία των συντονιστών της Σύμπραξης, οι οποίοι αναγνώρισαν την Κομοτηνή ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης και τον προσκάλεσαν να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος.

Δικτύωση και τεχνογνωσία

Μέσα από τη συμμετοχή στη Σύμπραξη «Cities of Equality», ο Δήμος Κομοτηνής αποκτά άμεση πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εργαλεία πολιτικής, προτάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η συμμετοχή μας στη Σύμπραξη “Cities of Equality” αποτελεί τιμητική αναγνώριση των προσπαθειών του Δήμου Κομοτηνής στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες και εργαλεία πολιτικής που θα ωφελήσουν άμεσα τους πολίτες μας και θα αναδείξουν την Κομοτηνή ως σημείο αναφοράς για την ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.