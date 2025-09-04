newspaper
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
Σε ευρωπαϊκή σύμπραξη για την βιώσιμη ανάπτυξη ο Δήμος Κομοτηνής
Αυτοδιοίκηση 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:44

Σε ευρωπαϊκή σύμπραξη για την βιώσιμη ανάπτυξη ο Δήμος Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, ως συνεργαζόμενος φορέας στη σύμπραξη με θέμα προτεραιότητας την ισότητα.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Δήμος Κομοτηνής έγινε επίσημα δεκτός στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεματική Σύμπραξη «Cities of Equality» του ευρωπαϊκού πλαισίου Urban Agenda for the EU (UAEU), που αποτελεί τη βασική διακυβερνητική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη και δίκαιη αστική ανάπτυξη.

Η Κομοτηνή είναι μία από τις λίγες πόλεις πανευρωπαϊκά -μόλις η πέμπτη- που συμμετέχουν ισότιμα στη Σύμπραξη μαζί με εθνικές αρχές, Περιφέρειες και κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ανάμεσα στους εταίρους συγκαταλέγονται: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Γενικές Διευθύνσεις REGIO, JUST, EMPL, REFORM, ENER, EAC, RTD, JRC, καθώς και η Γενική Γραμματεία), οι ευρωπαϊκές ενώσεις-ομπρέλα Eurocities, ICLEI – Local Governments for Sustainability και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), εθνικές αρχές, όπως η National Agency for Territorial Cohesion (Γαλλία) και η Austria Tech (Αυστρία), καθώς και σημαντικές μητροπόλεις και πόλεις, όπως η Ρώμη και η Βαρκελώνη.

Η ένταξη του Δήμου μας προήλθε έπειτα από πρωτοβουλία των συντονιστών της Σύμπραξης, οι οποίοι αναγνώρισαν την Κομοτηνή ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης και τον προσκάλεσαν να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος.

Δικτύωση και τεχνογνωσία

Μέσα από τη συμμετοχή στη Σύμπραξη «Cities of Equality», ο Δήμος Κομοτηνής αποκτά άμεση πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εργαλεία πολιτικής, προτάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η συμμετοχή μας στη Σύμπραξη “Cities of Equality” αποτελεί τιμητική αναγνώριση των προσπαθειών του Δήμου Κομοτηνής στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες και εργαλεία πολιτικής που θα ωφελήσουν άμεσα τους πολίτες μας και θα αναδείξουν την Κομοτηνή ως σημείο αναφοράς για την ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

World
Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ
Προς τιμήν 03.09.25

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλεέμ.

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Αυτοδιοίκηση 02.09.25

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Ελλάδα 04.09.25

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτηματικά για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για την σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

