21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Τα Νέα της Αγοράς 21 Μαΐου 2026, 15:50

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισαν από κοινού η ΔΕΗ και η PPC blue Ρουμανίας  μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για την εγκατάσταση και λειτουργία ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος (DC) δημόσιας φόρτισης, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Το έργο Extended East Europe Electric RouteBlueRoute 4E αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την αποανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κατά μήκος των διαδρόμων TEN-T.

Η ΔΕΗ blue και η PPC blue Ρουμανίας θα επεκτείνουν σημαντικά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης και μεταφορών στις κύριες ευρωπαϊκές διαδρομές. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility, με σκοπό να αναπτύξουν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες στις δύο χώρες. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 98 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 150 kW, αφιερωμένα σε ελαφρά οχήματα (LDV), καθώς και 8 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 350 kW, αφιερωμένα σε βαρέα οχήματα (HDV).

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης Ομίλου ΔΕΗ, Μιλτιάδης Μπαμπίλης δήλωσε ότι «Βασιζόμενη στην επιτυχημένη υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από το CEF έργου “East Europe Electric Route (BlueRoute 3E)”, η ΔΕΗ blue προχωρά στο επόμενο στάδιο της στρατηγικής της με την έναρξη του προγράμματος BlueRoute 4E σε Ελλάδα και Ρουμανία, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και συνδέοντας την Ανατολική Ευρώπη με το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Ως φυσική συνέχεια της ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης, το BlueRoute 4E περιλαμβάνει την εγκατάσταση στρατηγικά τοποθετημένων σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για ελαφρά (LDV) και βαρέα (HDV) οχήματα. Μέσα από τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ρουμανίας, ο Όμιλος ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας και τη στήριξη της ευρωπαϊκής μετάβασης προς ένα κλιματικά ουδέτερο σύστημα μεταφορών».

Η Γενική Διευθύντρια της PPC blue Ρουμανίας, Andreea-Dana Popescu, δήλωσε «Το BlueRoute 4E αποτελεί το επόμενο φυσικό βήμα στη στρατηγική μας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει σύνθετες κατασκευαστικές εργασίες, εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης και σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα, όμως το όραμά μας ξεπερνά το τεχνικό σκέλος: δημιουργούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και μελλοντικά βιώσιμο δίκτυο που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών μας. Μέσα από το έργο αυτό, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια απλή, γρήγορη και χωρίς εμπόδια εμπειρία φόρτισης, μέσω στρατηγικά τοποθετημένων σταθμών υψηλής ισχύος, ώστε η μετάβαση στις σύγχρονες, αθόρυβες και μη ρυπογόνες οδικές μεταφορές να γίνει μια προσιτή πραγματικότητα για ολοένα και περισσότερους χρήστες».

Οι σταθμοί θα είναι στρατηγικά τοποθετημένοι κοντά στα οδικά δίκτυα TEN-T, σε μέγιστη απόσταση 3 χιλιομέτρων από τις εξόδους των διαδρομών, εξασφαλίζοντας μόνιμη πρόσβαση (24/7), διαλειτουργικότητα, συμμόρφωση με τα πρότυπα AFIR και εγκαταστάσεις αφιερωμένες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για μια προσβάσιμη και χωρίς εμπόδια εμπειρία χρήστη.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών, την ταχεία αναβάθμιση των υποδομών φόρτισης, καθώς και την παραγωγή και διανομή ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα καυσίμων.

Η ΔΕΗ, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, αναγνώρισε τον ρόλο της για τη διείσδυση και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Με όχημα το brand ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους μέσα από το δίκτυο φορτιστών της, με συνολικά περισσότερα από 4.000 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία. Ο στόχος της ΔΕΗ blue να εξελιχθεί στον σημαντικότερο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του πιο εκτεταμένου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, περιγράφει το φιλόδοξο σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ.

*Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ΔΕΗ και PPC blue Ρουμανίας και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

