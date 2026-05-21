Ξανά στον Ολυμπιακό ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ιταλού προπονητή
Την επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών, ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.
Τη «βόμβα» Αλμπέρτο Τζουλιάνι «πυροδότησε» ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν επίσημα την επιστροφή του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ Ανδρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζουλιάνι στην πρώτη του «θητεία» στον «ερυθρόλευκο» πάγκο κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το CEV Challenge Cup του 2023, καθώς και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας (2022-23).
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός για τον Τζουλιάνι:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Ο Ιταλός προπονητής (25/12/1964) αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου, με συμβόλαιο 2+1.
Είναι η δεύτερη «θητεία» του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Στο πρώτο του πέρασμα από το λιμάνι, οδήγησε τον Θρύλο στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος (2023) και του CEV Challenge Cup (2023).
Στη συνέχεια, ο 61χρονος τεχνικός, με τη σπουδαία καριέρα στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα (Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία), εργάστηκε στην Εθνική Τουρκίας, στην Χέμπαρ και στην Μόντενα. Στη μεγάλη καριέρα του, έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τους πάγκους των Βερόνα, Χάλκμπανκ και Ρεσόβια.
Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, πανηγύρισε δύο ασημένια μετάλλια σε Eurovolley, με την Εθνική Σλοβενίας, ενώ κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια με την Εθνική Τουρκίας, οδηγώντας την για πρώτη φορά στο VNL.
Προηγούμενες ομάδες:
2023-26 Μόντενα (Ιταλία)
2023 Χέμπαρ (Βουλγαρία)
2023 Εθνική Τουρκίας
2022-23 Ολυμπιακός
2020-22 Ρεσόβια (Πολωνία)
2019-21 Εθνική Σλοβενίας
2018-19 Χάλκμπανκ (Τουρκία)
2015-18 Πιατσέντσα (Ιταλία)
2015-16 Εθνική Σλοβακίας
2011-15 Λούμπε (Ιταλία)
2009-11 Κούνεο (Ιταλία)
2008-09 Βερόνα (Ιταλία)
2006-08 Κοριλιάνο (Ιταλία)
2002-06 Λορέτο (Ιταλία)
1998-00 Οζίμο (Ιταλία)
1996-98 Σαν Σεβερίνο (Ιταλία)
Τίτλοι:
1 CEV Cup (2009-10)
1 CEV Challenge Cup (2022-23)
3 Πρωταθλήματα Ιταλίας (2009-10, 2011-12, 2013-14)
1 Κύπελλο Ιταλίας (2010-11)
3 Super Cup Ιταλίας (2011, 2013, 2015)
1 Super Cup Τουρκίας (2018-19)
1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (2022-23)
2 Challenger Cup (2019, 2023)
1 European Golden League (2023)
2 Ασημένια μετάλλια Eurovolley (2019, 2021)».
