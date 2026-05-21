Ο Μπρους Ντερν έδωσε μερικές σοφές συμβουλές στον Τομ Χανκς, λίγο πριν αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του: ξέρετε, εκείνον τoυ Φόρεστ, ενός ενήλικου άνδρα με παιδική αφέλεια.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Χανκς ως Ρέι Πίτερσον, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο θρυλικό «Forrest Gump».

«Είχε μείνει χωρίς ανάσα»

«Ο Τομ Χανκς ζούσε τέσσερις πόρτες πιο δίπλα από το σπίτι μου, στην ίδια οδό. Για αρκετές ημέρες, πηγαίναμε μαζί στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο για τρέξιμο», λέει ο Μπρους Ντερν στο ντοκιμαντέρ «Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαΐου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Όπως σημειώνει η κόρη του ηθοποιού, Λόρα Ντερν, ο Μπρους έτρεχε 16 με 19 χιλιόμετρα την ημέρα.

«Μια φορά μάλωσα λίγο με τον [Τομ] επειδή είχαμε τρέξει λίγο παραπάνω και είχε μείνει χωρίς ανάσα και έπρεπε να σταματήσει», θυμάται ο Μπρους. «Του είπα: ‘Περίμενε ένα λεπτό. Έχεις τρέξει ποτέ τόσο μακριά;’ Και μου απάντησε: ‘Ναι, τρέχω. Προπονούμαι για αυτή την ταινία’».

«Του είπα: ‘Ο χαρακτήρας σου σταματάει ποτέ;’ Μου απάντησε: ‘Λοιπόν, νομίζω ότι ο Φόρεστ Γκαμπ σπάει παγκόσμια ρεκόρ και τέτοια’ Του είπα: ‘Απλά κόψε λίγο ταχύτητα. Το θέμα είναι να αντέχεις και να προχωράς συνεχώς μπροστά χωρίς να σταματάς’ Έτσι, ηρέμησε λίγο σε αυτό το σημείο».

Όπως πολύ καλά θα θυμάστε, όσοι έχετε δει την ταινία, το τρέξιμο είναι, πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας, καθώς ο ομώνυμος χαρακτήρας του Χανκς τρέχει σε όλη τη χώρα.

Για τον Ντερν, το τρέξιμο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του εδώ και δεκαετίες. Έχει τρέξει εκατοντάδες μαραθώνιους και κρατά αρχείο με όλους τους χρόνους του από τότε που ήταν παιδί.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι ο μπαμπάς μου είναι πρώτα δρομέας και μετά ηθοποιός», λέει η Λόρα. «Έχει συνηθίσει να μην παίζει για έξι μήνες μεταξύ των ρόλων του, αλλά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, έτρεχε κατά μέσο όρο 16 με 19 χιλιόμετρα την ημέρα από τότε που ήταν 12 ετών», πρόσθεσε.

Από το Χόλιγουντ στις Κάννες

Το ντοκιμαντέρ «Dernsie», ο τίτλος του οποίου προέρχεται από μια φράση που περιγράφει τον αυτοσχεδιαστικό τρόπο που προσεγγίζει την υποκριτική ο ηθοποιός, επικεντρώνεται στα περισσότερα από 65 χρόνια καριέρας στο Χόλιγουντ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικ Μεντέζ και η ταινία περιλαμβάνει εμφανίσεις της Λόρα, των σκηνοθετών Κουέντιν Ταραντίνο και Αλεξάντερ Πέιν, καθώς και του ίδιου του Ντερν, ο οποίος ανατρέχει σε διάφορες φάσεις της καριέρας του.

Η Λόρα συνόδευσε τον πατέρα της στην πρεμιέρα της ταινίας στις 20 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, μαζί με τα δύο της παιδιά, τον Έλερι, 24 ετών, και την Τζάγια.

Ήταν η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά το θάνατο της πρώην συζύγου του Ντερν και μητέρας της Λόρα, Ντάιαν Λαντ, τον Νοέμβριο, σε ηλικία 89 ετών.

*Με πληροφορίες από: People