Ημέρα της Νίκης: Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στο μέτωπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου –  Το μήνυμα του

Ο Τομ Χανκς, στα 69 του χρόνια πλέον, επιστρέφει στο θέμα που σημάδεψε την καριέρα του. Είκοσι οκτώ χρόνια μετά την καθηλωτική ερμηνεία του ως Λοχαγός Τζον Μίλερ στην ταινία Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, ο βραβευμένος ηθοποιός αναλαμβάνει την παραγωγή και την αφήγηση της νέας σειράς ντοκιμαντέρ World War II with Tom Hanks.

Η σειρά, που αποτελείται από 20 επεισόδια, κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαΐου 2026 στο History Channel, και θέλει να υπενθυμίσει την ιστορία στη νέα γενιά.

Στα πρώτα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Χανκς, πλαισιωμένος από διακεκριμένους ιστορικούς, αναλύει τις πρώτες 24 ώρες της γερμανικής εισβολής στην Πολωνία.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, η σειρά περιγράφει πώς οι γερμανικές δυνάμεις ισοπέδωσαν υποδομές, γέφυρες και αεροδρόμια, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια ολοκληρωτική προέλαση.

Σε ένα αποκλειστικό κλιπ από τη σειρά 20 επεισοδίων που δημοσίευσε το People, ο Χανκς — ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός και αφηγητής — ενώνεται με ιστορικούς για να σκιαγραφήσει ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο του πολέμου.

«Σε λιγότερο από ένα μήνα, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έθνος έχει αφαιρεθεί από τον χάρτη», λέει ο Χανκς. «Στις πρώτες 24 ώρες της εισβολής, οι Γερμανοί καταστρέφουν σιδηροδρόμους, γέφυρες και αεροδρόμια. Η καταστροφή ανοίγει το δρόμο για την επέλαση του στρατός τους βαθιά στην Πολωνία».

Τα πλάνα δείχνουν θλιμμένους Πολωνούς πολίτες και σορούς να μεταφέρονται μακριά. Η ιστορικός και καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Sam Houston, Γιαντβίγκα Μπισκούπσκα εξηγεί: «Πολωνοί πολίτες βιώνουν τον πόλεμο με έναν απίστευτα φρικτό τρόπο. Βλέπουν ανθρώπους να σκοτώνονται. Είναι ένας εφιάλτης».

Η Αλεξάνδρα Ρίτσι, ιστορικός και καθηγήτρια στο Collegium Civitas στη Βαρσοβία, προσθέτει: «Οι Πολωνοί έχουν έναν σύγχρονο στρατό. Είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος στρατός στον κόσμο και είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα άρματα μάχης, με πυροβολικό και τεθωρακισμένα τρένα».

Ο Χανκς και οι ακαδημαικοί μας επιστρέφουν στον εφιάλτη καθώς η χώρα βρέθηκε εκτεθειμένη και αντιμέτωπη με μια πολεμική μηχανή που είχε απορροφήσει όλους τους πόρους του Χίτλερ.

Τα τρία πρώτα επεισόδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τον Τομ Χανκς κάνουν πρεμιέρα στις 25 Μαΐου. Η σειρά ντοκιμαντέρ αποτελεί μέρος της καμπάνιας HISTORY Honors 250, ενόψει της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο.

Η σειρά ντοκιμαντέρ υπόσχεται να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας σύγκρουσης, από την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη μέχρι την πτώση του Βερολίνου και από το Περλ Χάρμπορ έως τη Χιροσίμα.

Με τη συμμετοχή του βραβευμένου με Πούλιτζερ ιστορικού Τζον Μίτσαμ στην παραγωγή, το World War II with Tom Hanks στοχεύει να αποκαλύψει νέες διαστάσεις του πολέμου, όπως τα δίκτυα κατασκοπείας και τη βιομηχανική ισχύ που έκρινε το αποτέλεσμα, παραδίδοντας ένα οριστικό πορτρέτο του πώς ο σύγχρονος κόσμος σφυρηλατήθηκε μέσα από τις φλόγες του πολέμου.

Η συμμετοχή του Τομ Χανκς σε αυτό το εγχείρημα δεν είναι τυχαία. Ο ηθοποιός έχει εκφράσει επανειλημμένα το πάθος του για την ιστορία και την ανάγκη να παραμείνουν ζωντανά τα ονόματα εκείνων που θυσιάστηκαν.

Το 2019, ο Χανκς αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της ταινίας Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν στο NBC News, τονίζοντας τη σημασία της μνήμης των ατόμων που θυσίασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της Απόβασης στη Νορμανδία και καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Αν ποτέ ξεχάσουμε ότι ήταν μια ομάδα ατόμων που πέρασαν, και όλοι είχαν ονόματα όπως Έρνι, Μπακ και Ρόμπερτ – τότε είναι που έχουμε κάνει κακή δουλειά ως πολίτες του κόσμου, νομίζω», είπε.

To κλιπ της σειράς ντοκιμαντέρ δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, την Ημέρα της Νίκης.

Σε μια ήπειρο που δοκιμάζεται ξανά και ξανά από τις γεωπολιτικές εντάσεις, η 9η Μαΐου είναι για τη Γηραιά Ήπειρο το ιδρυτικό ορόσημο ενός οράματος που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες δύο πολέμων.

Η Ημέρα της Νίκης συμβολίζει τη νίκη των Συμμαχικών δυνάμεων και του Κόκκινου Στρατού κατά του φασισμού και του ναζισμού.

Ωστόσο όπως σημειώνει ο Guardian οι ιστορικές συγκυρίες σήμερα, η ημερομηνία που κάποτε υποσχόταν το τέλος των συγκρούσεων, έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο ιδεολογικής και στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση με την επέτειο να είναι μια υπενθύμιση για μια ήπειρο που είναι ξανά αντιμέτωπη με προκλήσεις καθώς ψάχνει να βρει εκ νέου τον βηματισμό της σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία με κόστος ζωών σε μέτωπα όσο οι απειλές πολλαπλασιάζονται.