Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Δεν είναι πολλά πράγματα μυστικά για τη ζωή της. Άλλωστε, η Ρίτα Γουίλσον μπήκε στον χώρο του θεάματος έφηβη ως ηθοποιός, εξελίχθηκε σε μια επιτυχημένη παραγωγό, ενώ ο γάμος της με τον Τομ Χανκς από το 1988 κρατάει συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Ωστόσο, ακόμα και με τόση έκθεση, υπάρχουν πράγματα στη ζωή της 69χρονης που δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα. Ένα τέτοιο μοιράστηκε με τον κόσμο που βρέθηκε στο πολτιιστικό κέντρο 92NY της Νέας Υόρκης πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Sound of a Woman.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rita Wilson (@ritawilson)

Η Ρίτα Γουίλσον επέστρεψε στο 2015, τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και εκτός από τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, αποκάλυψε τις δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς.

«Του είπα πως αν κάτι συμβεί και φύγω από τη ζωή πριν από εκείνον, θέλω να μου υποσχεθεί δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θα ήταν στεναχωρημένος για πάρα πάρα πολύ καιρό» είπε η γνωστή ηθοποιός και παραγωγός.

«Η δεύτερη χάρη που του ζήτησα ήταν να κάνει ένα μεγάλο πάρτι για μένα. Ήθελα να ήταν μια γιορτή για τη ζωή που είχα. Να μαζευτούν φίλοι μου και να πουν ιστορίες για εμένα. Και νομίζω πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν κάτι τέτοιο» συμπλήρωσε η Ρίτα Γουίλσον.

Rita Wilson Reveals the 2 Requests She Had for Husband Tom Hanks When She Was Diagnosed with Breast Cancer https://t.co/04UqlTSqOW — People (@people) April 29, 2026

Τελικά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, καθώς υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και επανορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Το δώρο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Πριν από λίγο καιρό, σε μια μεγάλη συνέντευξή της στον Guardian, είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

«Μέσα από όλα όσα βιώνει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της –την έμμηνο ρύση, τις εγκυμοσύνες, τους τοκετούς και την εμμηνόπαυση– πάντα θεωρούσα το σώμα μου ως κάτι που απλώς συνέχιζε τη ζωή του. Το 2015, αυτό άλλαξε» συνεχίζει η Γουίλσον.

«Μου διαγνώστηκε καρκίνος του μαστού και υποβλήθηκα σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και ανακατασκευή. Στην αρχή ήταν τρομακτικό.

Θυμάμαι που αποχαιρέτησα το σώμα μου στον καθρέφτη πριν από την εγχείρηση. Όσο βαθύ και τρομακτικό κι αν ήταν, ήμουν τόσο ευγνώμων για όλα τα σύγχρονα ιατρικά θαύματα που είχα στη διάθεσή μου.

Τώρα βλέπω τον καρκίνο μου ως δώρο –μια επιπλέον ευκαιρία στη ζωή. Μετά από αυτό, οτιδήποτε δεν ήταν πραγματικά σημαντικό απλώς εξαφανίστηκε».