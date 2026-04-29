Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Θλίψη & πάρτι 29 Απριλίου 2026, 15:49

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι πολλά πράγματα μυστικά για τη ζωή της. Άλλωστε, η Ρίτα Γουίλσον μπήκε στον χώρο του θεάματος έφηβη ως ηθοποιός, εξελίχθηκε σε μια επιτυχημένη παραγωγό, ενώ ο γάμος της με τον Τομ Χανκς από το 1988 κρατάει συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Ωστόσο, ακόμα και με τόση έκθεση, υπάρχουν πράγματα στη ζωή της 69χρονης που δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα. Ένα τέτοιο μοιράστηκε με τον κόσμο που βρέθηκε στο πολτιιστικό κέντρο 92NY της Νέας Υόρκης πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης  Sound of a Woman.

Η Ρίτα Γουίλσον επέστρεψε στο 2015, τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και εκτός από τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, αποκάλυψε τις δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς.

«Του είπα πως αν κάτι συμβεί και φύγω από τη ζωή πριν από εκείνον, θέλω να μου υποσχεθεί δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θα ήταν στεναχωρημένος για πάρα πάρα πολύ καιρό» είπε η γνωστή ηθοποιός και παραγωγός.

«Η δεύτερη χάρη που του ζήτησα ήταν να κάνει ένα μεγάλο πάρτι για μένα. Ήθελα να ήταν μια γιορτή για τη ζωή που είχα. Να μαζευτούν φίλοι μου και να πουν ιστορίες για εμένα. Και νομίζω πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν κάτι τέτοιο» συμπλήρωσε η Ρίτα Γουίλσον.

Τελικά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, καθώς υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και επανορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Το δώρο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Πριν από λίγο καιρό, σε μια μεγάλη συνέντευξή της στον Guardian, είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

«Μέσα από όλα όσα βιώνει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της –την έμμηνο ρύση, τις εγκυμοσύνες, τους τοκετούς και την εμμηνόπαυση– πάντα θεωρούσα το σώμα μου ως κάτι που απλώς συνέχιζε τη ζωή του. Το 2015, αυτό άλλαξε» συνεχίζει η Γουίλσον.

«Μου διαγνώστηκε καρκίνος του μαστού και υποβλήθηκα σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και ανακατασκευή. Στην αρχή ήταν τρομακτικό.

Θυμάμαι που αποχαιρέτησα το σώμα μου στον καθρέφτη πριν από την εγχείρηση. Όσο βαθύ και τρομακτικό κι αν ήταν, ήμουν τόσο ευγνώμων για όλα τα σύγχρονα ιατρικά θαύματα που είχα στη διάθεσή μου.

Τώρα βλέπω τον καρκίνο μου ως δώρο –μια επιπλέον ευκαιρία στη ζωή. Μετά από αυτό, οτιδήποτε δεν ήταν πραγματικά σημαντικό απλώς εξαφανίστηκε».

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Λίζα Κούντροου: Τόσα χρήματα κερδίζει σήμερα από τα Φιλαράκια
Χρυσωρυχείο 29.04.26

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε τα χρήματα που κερδίζει κάθε χρόνο από τα Φιλαράκια - 22 χρόνια μετά το φινάλε

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στα Φιλαράκια, ωστόσο η επιτυχημένη σειρά συνεχίζει να γεμίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωταγωνιστών

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Τι θέλει να πει; 29.04.26

Ποίηση και «χωρισμός»: Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Σύνταξη
Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

«Άντρες που συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις» - Η Λίζα Κούντροου για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Από τον 89χρονο 29.04.26

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Σύνταξη
Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανακοίνωση 29.04.26

Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας για τον κοινωνικό τουρισμό, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Σύνταξη
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26 Upd: 15:50

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Σύνταξη
Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

