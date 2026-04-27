Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Fizz 27 Απριλίου 2026, 20:40

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεννημένη στο Χόλιγουντ το 1956, η Ρίτα Γουίλσον έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά «The Brady Bunch» σε ηλικία 15 ετών. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στις σειρές «Frasier» και «The Good Wife», καθώς και σε κλασικές ρομαντικές κωμωδίες όπως το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» και το «Η νύφη το ΄σκασε».

Παρήγαγε την ρομαντική κωμωδία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, το «Γάμος αλά ελληνικά», καθώς και τις ταινίες «Mamma Mia!» και «Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ότο», στις οποίες πρωταγωνίστησαν ο σύζυγός της, Τομ Χανκς, και ο γιος της, Τρούμαν.

Παράλληλα με την καριέρα της στην οθόνη, η Γουίλσον παράγει σταθερά μουσική από το 2012. Το έκτο άλμπουμ της, «Sound of a Woman», κυκλοφορεί την 1η Μαΐου.

«Μου ζήτησαν μια φωτογραφία πορτρέτου, οπότε η μαμά μου τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Δεν ήταν και πολύ γοητευτική, αλλά ήταν αρκετή για να με προσλάβουν»

Γουίλσον

Η Ρίτα Γουίλσον το 1970 / Photo: The Guradian

Είπα ναι

Αυτή η εικόνα αποτυπώνει την αρχή των πάντων. Λίγες εβδομάδες πριν, την πρώτη μου μέρα στο λύκειο του Χόλιγουντ, περπατούσα προς την τάξη και κάποιος με πλησίασε για να με ρωτήσει αν θα με πείραζε να με φωτογραφίσει.

Είπα ναι, παρόλο που δεν ήξερα για ποιο λόγο. Λίγες μέρες αργότερα έλαβα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι έπρεπε να πάω στα γραφεία του Harper’s Bazaar. Ενδιαφέρονταν να με επιλέξουν για μια φωτογράφιση για το τεύχος του Ιανουαρίου του 1972, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι 18χρονοι είχαν αποκτήσει το δικαίωμα ψήφου και ήθελαν νεαρά μοντέλα. Κανείς δεν φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι ήμουν ακόμα μόνο 14,5 ετών.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πραγματικά επαγγελματικά μοντέλα. Τις ρώτησα πώς κατάφεραν να κλείσουν δουλειά για το περιοδικό και μου μίλησαν για τους ατζέντες. Ακολούθησα τη συμβουλή τους και μετά τη φωτογράφιση τηλεφώνησα σε έναν ατζέντη και του είπα: «Μόλις πόζαρα για τον Άλμπερτ Γουάτσον στο περιοδικό Harper’s Bazaar. Θα θέλατε να με γνωρίσετε;» Μου ζήτησαν μια φωτογραφία πορτρέτου, οπότε η μαμά μου τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Δεν ήταν και πολύ γοητευτική, αλλά ήταν αρκετή για να με προσλάβουν.

«Καθώς η μαμά μου ήταν Ελληνίδα, έπαιρνε το μαγείρεμα στα σοβαρά. Πήγαινε κάθε μέρα στην αγορά για φρέσκα υλικά και, μέχρι να ψωνίσει, το ψυγείο ήταν άδειο, εκτός από ένα κεσεδάκι ελληνικό πλήρες γιαούρτι, ένα κομμάτι φέτα και ένα μπουκάλι 7Up»λέει η Γουίλσον

Ελληνίδα μάνα

Δεν είχα καμία προσδοκία για το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα μου. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες και δεν γνωρίζαμε κανέναν στον κλάδο. Επιπλέον, ήμουν αρκετά ικανοποιημένη με τη ζωή μου -αγαπούσα την οικογένειά μου, το σχολείο μου και τους φίλους μου. Η παιδική μου ηλικία ήταν ασφαλής -η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο αδελφός μου, η αδελφή μου και εγώ ζούσαμε σε ένα μικρό σπίτι στο Λος Άντζελες.

Καθώς η μαμά μου ήταν Ελληνίδα, έπαιρνε το μαγείρεμα στα σοβαρά. Πήγαινε κάθε μέρα στην αγορά για φρέσκα υλικά και, μέχρι να ψωνίσει, το ψυγείο ήταν άδειο, εκτός από ένα κεσεδάκι ελληνικό πλήρες γιαούρτι, ένα κομμάτι φέτα και ένα μπουκάλι 7Up.

Το σπίτι ήταν γεμάτο με τις ανακουφιστικές μυρωδιές του φαγητού και τους ήχους ενός ραδιοφώνου AM που έπαιζε δυνατά τις Supremes, τον Al Green, τους Beach Boys, τους Beatles και την Dolly Parton.

Το απίστευτο

Η πρώτη μου δουλειά ως ηθοποιός ήταν στη σειρά «The Brady Bunch». Πήγα στην οντισιόν μαζί με έναν φίλο που ήθελε να γίνει ηθοποιός, και οι παραγωγοί της σειράς με είδαν να περιμένω και με ρώτησαν αν ήθελα να δοκιμαστώ για τον ρόλο της μαζορέτας.

«Πήρα τον ρόλο, πράγμα που σήμαινε ότι ξαφνικά δούλευα στην αγαπημένη μου σειρά, μαζί με ηθοποιούς που λάτρευα εδώ και χρόνια» θυμάται η Γουίλσον.

Δε θα ξεχάσω ποτέ το συναίσθημα που ένιωσα καθώς περνούσα με τη μαμά μου τις πύλες του στούντιο και σκεφτόμουν: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι εδώ!» Όλο αυτό με εντυπωσίασε.

Η κατσαρόλα και το λούσιμο

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δούλευα συνεχώς. Όσο και αν το απολάμβανα, ένιωθα ότι οι γονείς μου ήταν απογοητευμένοι που δεν είχα πάει στο πανεπιστήμιο -εκτιμούσαν την εκπαίδευση επειδή οι ίδιοι δεν την είχαν. Ήθελα να είναι περήφανοι και ένιωθα ότι έπρεπε να αφοσιωθώ στην τέχνη- έτσι, στα 20 μου, κατέληξα να πάω στη London Academy of Music & Dramatic Art για να λάβω επίσημη εκπαίδευση.

Ήταν απίστευτο, τα περισσότερα βράδια πήγαινα στο θέατρο και ζούσα σε ένα διαμέρισμα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι ομοφυλόφιλων που μετέτρεψαν το σαλόνι τους για να μπορέσω να μείνω στο υπνοδωμάτιό τους.

Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι είχαν μπανιέρα χωρίς ντους και είχα τόσο μακριά μαλλιά που έπρεπε να γεμίζω μια κατσαρόλα για να ξεπλύνω το σαμπουάν.

«Ήταν απίστευτο, τα περισσότερα βράδια πήγαινα στο θέατρο και ζούσα σε ένα διαμέρισμα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι ομοφυλόφιλων που μετέτρεψαν το σαλόνι τους για να μπορέσω να μείνω στο υπνοδωμάτιό τους» λέει η Γουίλσον

Η μητρότητα

«Η γέννηση των παιδιών μου ήταν μία από τις λίγες φορές που σταμάτησα να δουλεύω -αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα έλεγα ότι αποσύρθηκα εντελώς» εξηγεί η Γουίλσον.

Απλώς υπήρχαν ορισμένες δουλειές στις οποίες δεν μπορούσα να δεσμευτώ, όπως η τηλεόραση, που συχνά απαιτούσε να αφιερώσω έξι ολόκληρα χρόνια.

Είμαι επίσης παντρεμένη με έναν ηθοποιό, οπότε αν δουλεύαμε και οι δύο συνεχώς, δεν θα ήμασταν παρόντες για τα παιδιά μας, και δεν ήθελα κάτι τέτοιο.

Ποτέ δεν είχαμε νταντά, και ήξερα ότι ήθελα να τα πηγαίνω στο σχολείο και να είμαι εκεί όταν γύριζαν σπίτι, γιατί αυτό έκανε η μαμά μου.

Γουίλσον

Η Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος και ο Τομ Χανκς στην ομιλία τους για την ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» στην 29η ετήσια τελετή απονομής των People’s Choice Awards, στις 12 Ιανουαρίου 2003 στην Πασαντίνα. Η ταινία κέρδισε το βραβείο «Αγαπημένη Κωμική Ταινία». REUTERS/Rick Wilking

Η συνάντηση με τη Νία Βαρντάλος

Το 1997, καθώς ξεφύλλιζα τις θεατρικές αγγελίες της Los Angeles Times, συνάντησα για πρώτη φορά τον τίτλο: My Big Fat Greek Wedding (Γάμος αλά ελληνικά). Σκέφτηκα ότι ήταν ένα αστείο όνομα, οπότε πήγα σε αυτό το θέατρο 99 θέσεων για να δω μια μονοπρόσωπη παράσταση.

Ήταν τόσο ξεκαρδιστική που μετά ζήτησα να συναντήσω τη Νία Βαρντάλος, τη συγγραφέα, και της είπα ότι θα γινόταν μια υπέροχη ταινία. Είχε ήδη γράψει το σενάριο και μου το έδωσε. Τα στούντιο δεν ήθελαν να την προσλάβουν επειδή δεν ήταν διάσημη.

Τελικά, βρήκαμε χρηματοδότες. Κάναμε την ταινία. Αλλά έπρεπε να παλέψουμε για αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι η δυναμική της οικογένειας που είχε γράψει είχε παγκόσμια απήχηση. Όλη η εμπειρία ήταν τόσο επιβεβαιωτική και μου θύμισε ένα μικρό αλλά πολύτιμο κομπλιμέντο που μου είχε κάνει ο δάσκαλος υποκριτικής μου όταν ήμουν έφηβη –ότι είχα καλό γούστο και καλό ένστικτο.

«Ποτέ δεν είχαμε νταντά, και ήξερα ότι ήθελα να τα πηγαίνω στο σχολείο και να είμαι εκεί όταν γύριζαν σπίτι, γιατί αυτό έκανε η μαμά μου» λέει η Γουίλσον

Από την καρδιά

Ένιωσα μια παρόμοια αίσθηση ικανοποίησης από τη στιγμή που άρχισα να γράφω τραγούδια. Ήταν σαν να επέστρεφα στον εαυτό μου. Μπόρεσα να εξερευνήσω ιδέες και θέματα που, ως ηθοποιός, δεν μπορούσα, επειδή δούλευα με τα λόγια άλλων ανθρώπων.

Ήταν τόσο ενδυναμωτικό να γράφω από την καρδιά και τη φαντασία μου – σαν να ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου στο οποίο πάντα ήθελα να έχω πρόσβαση, αλλά είχε μείνει σε αναμονή.

Το δώρο

«Μέσα από όλα όσα βιώνει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της –την έμμηνο ρύση, τις εγκυμοσύνες, τους τοκετούς και την εμμηνόπαυση– πάντα θεωρούσα το σώμα μου ως κάτι που απλώς συνέχιζε τη ζωή του. Το 2015, αυτό άλλαξε» συνεχίζει η Γουίλσον.

Μου διαγνώστηκε καρκίνος του μαστού και υποβλήθηκα σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και ανακατασκευή. Στην αρχή ήταν τρομακτικό.

Θυμάμαι που αποχαιρέτησα το σώμα μου στον καθρέφτη πριν από την εγχείρηση. Όσο βαθύ και τρομακτικό κι αν ήταν, ήμουν τόσο ευγνώμων για όλα τα σύγχρονα ιατρικά θαύματα που είχα στη διάθεσή μου.

Τώρα βλέπω τον καρκίνο μου ως δώρο –μια επιπλέον ευκαιρία στη ζωή. Μετά από αυτό, οτιδήποτε δεν ήταν πραγματικά σημαντικό απλώς εξαφανίστηκε.

38 χρόνια παντρεμένη

Το νέο μου άλμπουμ περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Marriage». Μιλάει για το πώς αλλάζουμε με την πάροδο των χρόνων, και αφορά τη δέσμευση, όχι μόνο απέναντι στον σύντροφό σου αλλά και απέναντι στον εαυτό σου, ως άτομο που θέλει να συνεχίσει να εξελίσσεται.

Αυτό που έμαθα από τα 38 χρόνια που είμαι παντρεμένη είναι ότι ο γάμος είναι μια σταθερά. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά πρέπει να τον χτίσεις και να τον διατηρήσεις όπως οτιδήποτε άλλο στη ζωή σου.

Οι άγγελοί μας

Από πολλές απόψεις, είμαι πιο αισιόδοξη τώρα από ό,τι ήμουν ποτέ –και πιο αυθεντική, επίσης.

Αυτό είναι το δώρο του να γερνάς: σταματάς να νοιάζεσαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψεις ή να αποδείξεις.

Αλλά εκείνο το κορίτσι στη φωτογραφία είναι ακόμα μαζί μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι αυτή που είμαι χωρίς εκείνο το κορίτσι, χωρίς κάθε προηγούμενη ενσάρκωση του εαυτού μου. Αυτές οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας δεν είναι φαντάσματα. Είναι η κοινότητά μας, οι άγγελοί μας. Διαμορφώνουν αυτό που είμαστε και μας μεταφέρουν, βήμα προς βήμα, στο επόμενο επίπεδο.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τομ Χανκς δίπλα στη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον κατά την άφιξή τους στη Βενετία, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2004. Ο Χανκς πρωταγωνιστούσε στην ταινία του Σπίλμπεργκ «The Terminal», η οποία έκανε πρεμιέρα στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. EPA/ANDREA MEROLA

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Σύνταξη
Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Πολιτική 27.04.26

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Σύνταξη
Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία
Έλεγχος 27.04.26

Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Ελλάδα 27.04.26

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Σύνταξη
Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Σύνταξη
Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Σύνταξη
Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Ελλάδα 27.04.26

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

