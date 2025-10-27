Αν κάτι δεν αλλάζει με τον χρόνο, είναι ο τρυφερός, δημόσιος τρόπος με τον οποίο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Χανκς τιμά τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον δημόσια.

Με αφορμή τα 69α γενέθλια της Γουίλσον, ο 69χρονος σταρ επέλεξε τον πιο φωτεινό και τρυφερό τρόπο για να της ευχηθεί, δημοσιεύοντας μία εικόνα-ύμνο στην αγάπη τους και στην Ελλάδα, το κοινό τους καταφύγιο.

Ο Χανκς ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του μέσω του Instagram, δημοσιεύοντας ένα καλοκαιρινό πορτρέτο της από την Ελλάδα.

«Αυτή η πανέμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα», έγραψε ο Χανκς στη λιτή ουσιαστική λεζάντα, την οποία έντυσε με το τραγούδι της Γουίλσον, «W.O.W. (Wild Ol’ Woman)».

Στο στιγμιότυπο, η Ελληνοαμερικανίδα Γουίλσον χαμογελά στην κάμερα απολαμβάνοντας τις κοινές στιγμές τους στην χώρα που έχουν επιλέξει να κάνουν δεύτερη πατρίδα τους, την Ελλάδα.

View this post on Instagram A post shared by Tom Hanks (@tomhanks)

Επιλογή καρδιάς

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού στη χώρα μας, έναν τόπο που έχουν αγαπήσει και έχουν μετατρέψει σε προσωπικό τους ησυχαστήριο.

Η βαθιά σύνδεση του ζευγαριού με την Ελλάδα είναι πλέον ευρέως γνωστή και επίσημη -άλλωστε ο Τομ Χανκς τιμήθηκε με την ελληνική υπηκοότητα το 2020, υπογραμμίζοντας τους στενούς του δεσμούς με τη χώρα, ενώ η Ρίτα Γουίλσον, με ελληνικές ρίζες από τη μητέρα της, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βαθιά της σύνδεση.

«Η Ελλάδα είναι το μέρος όπου νιώθω ελεύθερη, ευλογημένη και πραγματικά ευτυχισμένη», έχει δηλώσει η ίδια, καθιστώντας σαφές ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν πηγή έμπνευσης και αναζωογόνησης.

Τον περασμένο Μάιο, ο Χανκς τίμησε την 37η επέτειό τους με άλλη μία τρυφερή ανάρτηση από τις διακοπές τους, ενώ η Γουίλσον τον έχει αποκαλέσει δημοσίως «τον καλύτερό της φίλο».

View this post on Instagram A post shared by Tom Hanks (@tomhanks)

Το μυστικό ενός αιώνιου έρωτα

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον είναι ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ και έχουν γίνει σύμβολο αφοσίωσης και αμοιβαίας υποστήριξης στη βιομηχανία με τον πολυετή γάμο τους να θεωρείται πραγματικός άθλος για τα δεδομένα του Χόλιγουντ.

Η ιστορία του έρωτά τους είναι ένα ρομαντικό παραμύθι που ξεκίνησε με μία παιδική, σχεδόν προφητική, γοητεία.

Η σύνδεση του Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον χρονολογείται πολύ πριν τη φυσική τους συνάντηση. Ο ίδιος ο Χανκς έχει αποκαλύψει τη μοίρα που τους ένωσε, παραδεχόμενος σε συνέντευξή του το 2016 ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της πριν καν γνωριστούν προσωπικά.

Η πρώτη του επαφή με τη μετέπειτα σύζυγό του ήταν το μακρινό 1972, όταν ο ίδιος την είδε στο τηλεοπτικό της ντεμπούτο.

«Τα βάζω στο YouTube καμιά φορά. Όλες τις δουλειές της. Ήμουν στο σπίτι ενός φίλου όταν βγήκε το επεισόδιο και θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου πως είναι ωραίο αυτό το κορίτσι», έχει εξομολογηθεί.

Η χημεία και η Ορθοδοξία

Η πρώτη τους επαγγελματική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς Bosom Buddies το 1981, όπου ανέπτυξαν αρχικά μια φιλική σχέση. Ωστόσο, η χημεία μεταξύ τους ήταν αδιαμφισβήτητη, κάτι που έγινε εντονότερο όταν ξανασυναντήθηκαν το 1985 στη σειρά Volunteers.

Εκείνη την περίοδο, ο Χανκς ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, την Αμερικανίδα ηθοποιό Σαμάνθα Λίουις, με την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Κόλιν (γεν. 1977) και την Ελίζαμπεθ (γεν. 1982). Το διαζύγιο του Χανκς με τη Λίουις οριστικοποιήθηκε το 1987.

Δυστυχώς, η Λίουις έφυγε πρόωρα το 2002 νικημένη από καρκίνο στα οστά.

Έναν χρόνο μετά το διαζύγιό του, ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1988.

Πριν τον γάμο, ο Χανκς προχώρησε σε μία σημαντική προσωπική αλλαγή: βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος, υιοθετώντας το θρήσκευμα της Ρίτα Γουίλσον, η οποία έχει ελληνικές ρίζες και είναι Ορθόδοξη. Αυτή η πράξη συμβόλιζε την πλήρη δέσμευσή του στην κοινή τους πορεία και τον σεβασμό του στην καταγωγή της συζύγου του.

«Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Η δημόσια εκδήλωση αγάπης και σεβασμού του Χανκς για τη Γουίλσον ξεκίνησε από την αρχή της σχέσης τους και παραμένει αμείωτη. Το 1989, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο Τομ Χανκς δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του κατά τον νικητήριο λόγο του στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών.

«Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα θεά», δήλωσε ο Χανκς, ενθουσιασμένος. «Γεννήθηκε εδώ στην Καλιφόρνια, εδώ στο Χόλιγουντ, αλλά οι δικοί της είναι υπέροχοι, η ίδια είναι υπέροχη, Ρίτα Γουίλσον, σε ευχαριστώ μωρό μου που με παντρεύτηκες».

View this post on Instagram A post shared by Tom Hanks (@tomhanks)

Το ζευγάρι, από το 2004, διατηρούν σπίτι στην Αντίπαρο, όπου αγόρασαν οικόπεδο, ενώ το 2018 απέκτησαν και ένα δεύτερο σπίτι στη Σκάλα της Πάτμου, μετατρέποντας επί της ουσίας την Ελλάδα στο αιώνιο καταφύγιό τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ, είχε αποκαλύψει την απλότητα της επιλογής: «Η επιτυχία της σχέσης μας ήταν ζήτημα συγχρονισμού, ωριμότητας και της προθυμίας μας να έχουμε μια ουσιαστική σύνδεση. Δεν είναι μαγεία – είναι επιλογή, κάθε μέρα».