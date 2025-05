«37 χρόνια παντρεμένος. Σας αγαπώ, κυρία»: Διπλή επέτειο για Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον – Η κρυφή μάχη της

Ο 68χρονος Τομ Χανκς μοιράστηκε μια γλυκιά φωτογραφία του με την 68χρονη Γουίλσον για την επέτειο γάμου τους.

«37 χρόνια παντρεμένος. Σήμερα! Σας αγαπώ, κυρία – κύριος Ευχαριστώ» (37 years married. Today! Love you, Mrs. -Mr.THanks) έγραψε στη λεζάντα του κοινού τους πορτρέτου σε διακοπές, πιθανότατα στην Ελλάδα, κάνοντας λογοπαίγνιο με το επώνυμο του.

Η Ελληνοαμερικανίδα Γουίλσον μοιράστηκε ένα άλλο πορτρέτο με τον σύζυγό της. «Χρόνια πολλά για την 37η επέτειο αγάπη μου!!!» έγραψε συνοδεύοντας τη λεζάντρα με ένα ουράνιο τόξο από emoji με διαφορετικές χρωματιστές καρδιές.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1981 στα γυρίσματα της κωμικής σειράς του ABC, Bosom Buddies.

Εκείνη την εποχή, ο Χανκς ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Σαμάντα Λιούες. Ο Χανκς και η Λιούες – οι οποίοι έχουν δύο παιδιά, τον 46χρονο Κόλιν και την Ελίζαμπεθ, 41, χώρισαν επίσημα το 1987.

Ο Χανκς και η Γουίλσον επανενώθηκαν στην ταινία Volunteers του 1985, πριν η σχέση τους γίνει ερωτική.

Το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί το 1986 στην πρεμιέρα της ταινίας The Three Amigos και παντρεύτηκε το 1988. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 34χρονο Τσετ και τον 29χρονο Tρούμαν.

Το ζευγάρι έχει εμφανιστεί στην οθόνη πολλές φορές μαζί από τον γάμο τους το 1988. Πρωταγωνίστησαν ως αδέρφια στην κλασική ρομαντική επιτυχία της Nόρα Έφρον το 1993, Sleepless in Seattle, στην ταινία του 1996 That Thing You Do! και στην ταινία του Γουες Άντερσον, Asteroid City και άλλες.

Ο Χανκς και η Γουίλσον είναι επίσης επιτυχημένοι παραγωγοί με πιο γνωστή τους επιτυχία το franchise του My Big Fat Greek Wedding και των δύο ταινιών Mamma Mia μέσω της εταιρείας παραγωγής Playtone της Γουίλσον.

Το ζευγάρι γιόρτασε πρόσφατα μια ακόμη επέτειο. Τα δέκα χρόνια της Γουίλσον μετά τον καρκίνο.

Επαίνεσε τον «αγαπημένο, υποστηρικτικό σύζυγό της» κατά τη στιγμή της διάγνωσής της. Η ανάρτηση στο Instagram, που κοινοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2025, έγραφε: «10 χρόνια. Και είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων».

«Είμαι τόσο ευγνώμων στους γιατρούς μου. Στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Η ευγνωμοσύνη είναι συντριπτική. Δεν ένιωθα πάντα έτσι. Και το ξέρετε αυτό, όποιος περνάει [καρκίνο, ή] έχει επιβιώσει, ξέρει ότι είναι μια ανατροπή, σαν να είσαι χάμστερ σε τροχόρ. Αλλά μετά φτάνεις σε αυτό το σημείο».

Η Γουίλσον ήταν 58 ετών όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015 και, όπως είπε αποκλειστικά στο PEOPLE εκείνη την εποχή, υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και επανορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ζούσε με LCIS (λοβιακό καρκίνωμα in situ) και το παρακολουθούσε με ετήσιες μαστογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες μαστού.

Αν και η Γουίλσον δεν αποκαλύπτει πολλά για την μάχη της με τον καρκίνο, είπε ότι μοιράστηκε την επέτειο επειδή «είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τα καλά νέα».