Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.
Η Ρίτα Γουίλσον βρέθηκε στη βραδιά των Όσκαρ και μίλησε άπταιστα ελληνικά, εκφράζοντας την αγάπη της για την Ελλάδα και τις ρίζες της.
Η Χολιγουντιανή ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Γιώργου Σατσίδη, δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.
Ρίτα Γουίλσον: «Όταν είμαι στην Ελλάδα, νιώθω σαν το σπίτι μου»
«Είμαι εδώ. Ναι. Γειά σου! Καλησπέρα σας», είπε με χαμόγελο και ένθερμη διάθεση.
«Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές.
Όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο, βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση».
Αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία
«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα και ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί. Όταν είμαι στην Ελλάδα, νιώθω σαν το σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος».
