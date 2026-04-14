Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, η πρόσκληση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και αφορά παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Στόχος των δράσεων είναι η δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού περιβάλλοντος, με έμφαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας μετακίνησης των πολιτών.