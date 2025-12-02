Έγκριση της πρότασης για έργα επιπλέον 63,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε συνολικά η πρόταση της Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ένταξη έργων προϋπολογισμού 63,8 εκατομμυρίων ευρώ στον Πυλώνα 3 του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Περιφέρεια, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που αφορά τους τέσσερις μεταλιγνιτικούς δήμους — Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας — και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις περιοχές που για δεκαετίες σήκωσαν το βάρος της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Σε δηλώσεις του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος έκανε λόγο μεταξύ άλλων, για «ιστορική ημέρα» επισημαίνοντας πως «αιτήματα δεκαετιών γίνονται πράξη μετά από συντονισμένες και επίμονες ενέργειες της Περιφέρειας, η οποία ανέλαβε την υποβολή της πρότασης, την ωρίμανση των μελετών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης».

Όπως προσθέτει ο κ. Λαμπρόπουλος μεταξύ άλλων, τα έργα που χρηματοδοτούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων τομέων – από τις υποδομές και τις μεταφορές μέχρι την εκπαίδευση, την κοινωνική μέριμνα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, όπως ο περιφερειακός δρόμος της Τρίπολης, η παράκαμψη της Δημητσάνας και ο κόμβος στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα οδικής πρόσβασης και ασφάλειας, αλλά και σημαντικά κοινωνικά έργα, όπως η δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού στη Μεγαλόπολη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι τομείς και τα έργα

Τα έργα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι:

1. Μεταφορές — Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 19.840.000 €

2. Εκπαίδευση — Δημιουργία ΚΔΑΠ για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού. Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

3. Εκπαίδευση — Δημιουργία Γεωργικής Σχολής. Προϋπολογισμός: 6.000.000 €

4. Ψηφιακή αναβάθμιση — Ψηφιοποίηση υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προϋπολογισμός: 2.460.000 €

5. Ψηφιακή αναβάθμιση — Ψηφιοποίηση αρχείων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προϋπολογισμός: 1.500.000 €

6. Μεταφορές — Παράκαμψη Δημητσάνας. Προϋπολογισμός: 7.000.000 €

7. Αστική Ανάπλαση — Κεντρικό Διοικητήριο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προϋπολογισμός: 10.000.000 €

8. Μεταφορές — Κόμβος ΒΙ.ΠΕ. (Μελιγαλά). Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου