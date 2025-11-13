Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, Δημήτρης Πτωχός, παρενέβη στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, σε μια περίοδο κρίσιμη για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Ο Περιφερειάρχης ξεκίνησε την ομιλία του με μια παρατήρηση: ότι το ενδιαφέρον της δημοσιότητας στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων στρέφεται κυρίως στο σημείο όπου η Αυτοδιοίκηση τέμνεται με την κεντρική πολιτική, παραμερίζοντας τον τεράστιο όγκο δουλειάς που παράγεται καθημερινά σε κάθε Περιφέρεια. «Αυτό πρέπει να μας ενοχλεί», είπε χαρακτηριστικά, καθώς συσκοτίζει τις πραγματικές ευθύνες και δυσκολίες των Περιφερειών, ιδίως όταν οι αρμοδιότητες παραμένουν θολές και ανεπαρκώς ορισμένες.

Ο Περιφερειάρχης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνταξη του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, έργο του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου, το οποίο χαρακτήρισε σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια με τη δυναμική να αποτελέσει το θεμέλιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της ενίσχυσης της περιφερειακής διοίκησης. «Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο», είπε, επιμένοντας ότι η στιγμή προσφέρεται για μια ανοιχτή, έντιμη και γενναία συζήτηση για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων

Ο κ. Πτωχός επεσήμανε ότι οι Περιφέρειες έχουν ήδη αποδείξει τον κρίσιμο ρόλο τους στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική πολιτική και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να προχωρήσει εάν δεν υπάρξει πλήρης και σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο κράτος, την Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες.

«Δεν ζητάμε εξουσία – ζητάμε καθαρότητα ευθύνης», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι, αφού οι πολίτες θεωρούν έτσι κι αλλιώς τις Περιφέρειες υπεύθυνες για τα πάντα, είναι εύλογο να κριθούν με βάση τις πραγματικές τους αρμοδιότητες και όχι με βάση το πόσο συχνά χρειάζεται να ζητούν πόρους και λύσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Με παραδείγματα από την Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία, τις Κυκλάδες και τη Θεσσαλία, ανέλυσε πως η κλιματική προσαρμογή, η αγροτική ανάπτυξη, η ύδρευση και η άρδευση βιώνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή. Έθεσε έτσι το κρίσιμο ερώτημα:

«Πόσο δίκαιος μπορεί να είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός που αγνοεί αυτές τις διαφορές;» Γι’ αυτό και ζήτησε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και θεσμοθετημένη συμμετοχή των Περιφερειών στον σχεδιασμό πολιτικής.

Η οικονομική αυτοτέλεια ως προϋπόθεση της διοικητικής αυτοτέλειας

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου για τα θέματα των πόρων τόνισε ότι: «δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική Αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους». Οι ελληνικές Περιφέρειες, όπως είπε, λαμβάνουν ένα εξαιρετικά μικρό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

Η μεταφορά πόρων, τόνισε, δεν είναι λογιστικό θέμα αλλά βαθιά πολιτική μεταρρύθμιση. Ζήτησε την καθιέρωση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Πόρου, πλήρη δημοσιονομική αυτοτέλεια, ευελιξία στη διαχείριση εσόδων και πόρων που κατανέμονται με διαφάνεια, αναλογικότητα και με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας της Αυτοδιοίκησης ως αντίδοτο στην βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. «Αν οι πολίτες δεν εμπιστευτούν πρώτα εμάς, δύσκολα θα εμπιστευτούν κάποιον άλλο», σημείωσε.

Η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η επένδυση στις δεξιότητες και στο ανθρώπινο δυναμικό και η δυνατότητα ουσιαστικής δράσης αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, το κλειδί για να αξιολογείται πλέον η Περιφέρεια από το αποτέλεσμα και όχι από τις δικαιολογίες της έλλειψης αρμοδιοτήτων. «Είναι αμήχανο και άχαρο κάθε απολογιστική συζήτηση να καταλήγει σε γκρίνια για όσα ΘΑ κάναμε ΑΝ είχαμε την αρμοδιότητα να τα κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε η αναφορά στην ανάγκη κοινής προσπάθειας για την υπεράσπιση και ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι μια πολιτική ζωτικής σημασίας για τις Περιφέρειες, για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και για τη μείωση των ανισοτήτων», τόνισε, καλώντας τις Περιφέρειες να ενοποιήσουν φωνή και δράση στα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα.

Ο Περιφερειάρχης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια φράση που συμπυκνώνει την κεντρική του θέση: «Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση, να μεγαλώσουν οι Περιφέρειές της».