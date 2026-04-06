Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο δρόμο «Άστρος-Λεωνίδιο»

Δρομολογούνται παρεμβάσεις με στόχο να αναβαθμιστεί η οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό του Παράλιου Άστρος Κυνουριάς, που ειδικά τους θερινούς μήνες υπάρχει κυκλοφοριακή πίεση σε σημεία της πόλης.

Ειδικότερα, συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιου Αδαμόπουλου, κατά την οποία, μεταξύ άλλων θεμάτων, εγκρίθηκε η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Επαρχιακής Οδού Άστρους – Λεωνιδίου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά τη βελτίωση και διευθέτηση της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού του Άστρους, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη λειτουργικότερη οργάνωση της κίνησης οχημάτων και πεζών.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων, η δημιουργία παράπλευρων οδών, η διαμόρφωση νησίδας, η αναδιάρθρωση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των καταστημάτων, καθώς και η κατασκευή πεζοδρομίων.

«Ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών»

«Η θετική γνωμοδότηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής, Αναστάσιος Αδαμόπουλος.