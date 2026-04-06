Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο δρόμο «Άστρος-Λεωνίδιο»
Εγκρίθηκε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της περιφέρειας, η Περιβαλλοντική Μελέτη για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο δρόμο «Άστρος-Λεωνίδιο» από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
- Άστατος ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα – Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως τους 23 βαθμούς
Δρομολογούνται παρεμβάσεις με στόχο να αναβαθμιστεί η οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό του Παράλιου Άστρος Κυνουριάς, που ειδικά τους θερινούς μήνες υπάρχει κυκλοφοριακή πίεση σε σημεία της πόλης.
Ειδικότερα, συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιου Αδαμόπουλου, κατά την οποία, μεταξύ άλλων θεμάτων, εγκρίθηκε η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Επαρχιακής Οδού Άστρους – Λεωνιδίου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το έργο αφορά τη βελτίωση και διευθέτηση της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού του Άστρους, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη λειτουργικότερη οργάνωση της κίνησης οχημάτων και πεζών.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων, η δημιουργία παράπλευρων οδών, η διαμόρφωση νησίδας, η αναδιάρθρωση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των καταστημάτων, καθώς και η κατασκευή πεζοδρομίων.
«Ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών»
«Η θετική γνωμοδότηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής, Αναστάσιος Αδαμόπουλος.
- Κρήτη: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο
- Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
- Επίτιμος Δημότης Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης
- Γιατί η σύζυγος του Λουτσέσκου «ξέσπασε» με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους
- Μάντζος: Πρακτικές διαφθοράς και συναλλαγής από την κυβέρνηση – «Εκλογές για να κάνουμε πρόωρη ανάσταση»
- Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
- Με Γκραντ στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
