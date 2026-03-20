Παρέμβαση-κλειδί για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης
Συνεργασία φορέων για τη διαπλάτυνση της Λ. Κατσώνη με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς και πεζούς.
Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης κυκλοφοριακά αρτηρίας, δρομολογείται η διαπλάτυνση της λεωφόρου Κατσώνη, σε σημείο που αποτελεί βασική σύνδεση μεταξύ όμορων δήμων και έξοδο προς την εθνική οδό.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.
Η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, ωστόσο το περιορισμένο πλάτος και η έλλειψη επαρκών πεζοδρομίων χρήζουν παρέμβασης όπως συμπεραίνεται. Η παρέμβαση φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή και ομαλή διέλευση όλων των χρηστών του δρόμου.
Οδόστρωμα και πεζοδρόμιο
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η διαπλάτυνση του οδοστρώματος και η κατασκευή πεζοδρομίων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί η κυκλοφοριακή ροή και να περιοριστούν τα σημεία συμφόρησης.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπου η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναβάθμιση της λεωφόρου Κατσώνη εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου στην περιοχή.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης οδικής αρτηρίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας».
