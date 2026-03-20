Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Παρέμβαση-κλειδί για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης
Αυτοδιοίκηση 20 Μαρτίου 2026, 14:37

Παρέμβαση-κλειδί για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Συνεργασία φορέων για τη διαπλάτυνση της Λ. Κατσώνη με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς και πεζούς.

Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης κυκλοφοριακά αρτηρίας, δρομολογείται η διαπλάτυνση της λεωφόρου Κατσώνη, σε σημείο που αποτελεί βασική σύνδεση μεταξύ όμορων δήμων και έξοδο προς την εθνική οδό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

Η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, ωστόσο το περιορισμένο πλάτος και η έλλειψη επαρκών πεζοδρομίων χρήζουν παρέμβασης όπως συμπεραίνεται. Η παρέμβαση φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή και ομαλή διέλευση όλων των χρηστών του δρόμου.

Οδόστρωμα και πεζοδρόμιο

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η διαπλάτυνση του οδοστρώματος και η κατασκευή πεζοδρομίων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί η κυκλοφοριακή ροή και να περιοριστούν τα σημεία συμφόρησης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπου η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναβάθμιση της λεωφόρου Κατσώνη εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης οδικής αρτηρίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας».

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Τραμπ κατά των συμμάχων ΝΑΤΟ: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Ελλάδα 20.03.26

Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Γερμανία 20.03.26

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στη Μεσόγειο 20.03.26

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Κόσμος 20.03.26

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Την Κυριακή 20.03.26

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

