Παρέμβαση-κλειδί για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης κυκλοφοριακά αρτηρίας, δρομολογείται η διαπλάτυνση της λεωφόρου Κατσώνη, σε σημείο που αποτελεί βασική σύνδεση μεταξύ όμορων δήμων και έξοδο προς την εθνική οδό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

Η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, ωστόσο το περιορισμένο πλάτος και η έλλειψη επαρκών πεζοδρομίων χρήζουν παρέμβασης όπως συμπεραίνεται. Η παρέμβαση φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή και ομαλή διέλευση όλων των χρηστών του δρόμου.

Οδόστρωμα και πεζοδρόμιο

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η διαπλάτυνση του οδοστρώματος και η κατασκευή πεζοδρομίων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί η κυκλοφοριακή ροή και να περιοριστούν τα σημεία συμφόρησης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπου η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναβάθμιση της λεωφόρου Κατσώνη εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης οδικής αρτηρίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας».