Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Δήμο Διονύσου

Τη σύμβαση για την πλήρη ανακατασκευή και την εκ νέου αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, με συγχρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026 – 2030, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με την Δήμαρχο Διονύσου Κατερίνα Μαΐχόσογλου και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, θα υλοποιηθεί η ριζική αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση του κτηρίου του πρώην Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, θα αποκατασταθούν οι φθορές και θα αναδιαμορφωθούν κατάλληλα οι κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ., όσο και ο περιβάλλον χώρος 11 στρεμμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη νέα χρήση, ενώ θα δημιουργηθεί και νέο εσωτερικό αμφιθέατρο. Όλοι οι χώροι θα είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα περιορισμένης κινητικότητας, ενώ οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2028.

«Ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, δίνουμε νέα πνοή και επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα, που για δεκαετίες ρήμαζε από την εγκατάλειψη. Η επανάχρηση ενός σημαντικού κτηρίου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, αναδεικνύει την αξία της ορθής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, αλλά και τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας έναν πυρήνα δημιουργίας, έκφρασης και συνάντησης για τους κατοίκους κάθε ηλικίας.

Από πλευράς της, η κυρία Μαΐχόσογλου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα παίρνει σάρκα και οστά ένα εμβληματικό έργο του Δήμου μας. Η ανακατασκευή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ΤΥΠΕΤ στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου σε πολιτιστικό κέντρο, αποτελούσε ένα ανεκπλήρωτο όνειρο για τους Δημότες μας. Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η Περιφέρεια Αττικής συγχρηματοδότησε το έργο, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης».