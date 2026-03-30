newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πενταετές μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού
Αυτοδιοίκηση 30 Μαρτίου 2026, 12:35

Πενταετές μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού

Αρχίζουν την συνεργασία τους η Περιφέρεια Αττικής με την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας με σαφή προσανατολισμό σε κοινές δράσεις με απτά αποτελέσματα προχωρούν η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού (Île-de-France), μετά την υπογραφή πενταετούς Μνημονίου Συνεργασίας από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και την επικεφαλής της Περιφέρειας Île-de-France Valérie Pécresse.

Το νέο Μνημόνιο έρχεται ως συνέχεια του Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αθήνα, με αντικείμενο την από κοινού ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου μητροπολιτικών Περιφερειών.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Île-de-France αποκτά πλέον πιο ολοκληρωμένο και θεσμικά συγκροτημένο χαρακτήρα, διευρύνοντας το πεδίο κοινών παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής, με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, καθώς και:


• στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,
• στη βιώσιμη κινητικότητα και τις υποδομές,
• στην εκπαίδευση και την έρευνα,
• στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Στόχος, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, είναι η υλοποίηση κοινών δράσεων με μετρήσιμο αποτύπωμα στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, η συνεργασία βασίζεται στη διασύνδεση θεσμικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων των δύο Περιφερειών, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία κοινών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο επίκεντρο ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μητροπολιτικών Περιφερειών

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών Περιφερειών, με τη συμμετοχή ήδη – πέραν της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Παρισιού – της Μαδρίτης και της Λισαβόνας και την επικείμενη ένταξη της Λομβαρδίας.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής έλαβε πρόσκληση συμμετοχής στο διεθνές δίκτυο «Regions4», ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία και τον ρόλο της στη διαμόρφωση πολιτικών για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττική διευρύνει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή, με σχέδιο, συνέπεια και ισχυρές συμμαχίες»

Μετά την υπογραφή του πενταετούς Μνημονίου Συνεργασίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό και ταυτόχρονα φιλόδοξο βήμα για την Περιφέρεια Αττικής. Η συνεργασία μας με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο δουλειάς, με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, που απαντά με ρεαλισμό και προοπτική στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.
Επιβεβαιώνουμε τη διαχρονική φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και ενώνουμε δυνάμεις με μία από τις ισχυρότερες Περιφέρειες της Ευρώπης για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, να ενισχύσουμε την καινοτομία και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις μας.

Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Île-de-France και η επικεφαλής της, Valérie Pécresse, αποτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό εταίρο για εμάς, με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινά χαρακτηριστικά και ένα σαφές όραμα για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη. Η Αττική, ως η μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομία της Ελλάδας και μητροπολιτικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επενδύει συστηματικά σε διεθνείς συνεργασίες που φέρνουν πραγματική αξία στους πολίτες. Και αυτή η συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Και πρόσθεσε: «Μαζί με το Παρίσι, αλλά και με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες, όπως της Μαδρίτης, της Λισαβόνας και της Λομβαρδίας, διαμορφώνουμε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που απαντά στις προκλήσεις της εποχής – από την κλιματική κρίση έως την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.
Με την ένταξή της σε διεθνή δίκτυα, όπως το «Regions4», η Περιφέρεια Αττικής διευρύνει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή, με σχέδιο, συνέπεια και ισχυρές συμμαχίες. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους συμπολίτες μας. Για ένα μέλλον πιο «πράσινο», πιο καινοτόμο, πιο ανθεκτικό και πιο εξωστρεφές».

Valérie Pécresse: «Η ανάγκη για συνεργασία είναι πιο επιτακτική από ποτέ»

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Περιφέρειας Île-de-France, Valérie Pécresse, υπογράμμισε:

«Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Île-de-France και της Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί την έκφραση μιας κοινής βούλησης να προχωρήσουμε μαζί, με σταθερότητα και συνέπεια, σε ένα νέο, πιο δυναμικό επίπεδο συνεργασίας με τον φίλο Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Τους τελευταίους μήνες είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε επανειλημμένα και να διαπιστώσουμε στην πράξη ότι μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες και μια ισχυρή προσήλωση σε κρίσιμα ζητήματα, με κυρίαρχο αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάγκη για συνεργασία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα είτε για τις πλημμύρες στη Γαλλία, καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και απαιτούν συντονισμένες, διακρατικές απαντήσεις. Οι Περιφέρειές μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές.

Η συνεργασία μας ανοίγει όμως σημαντικές προοπτικές και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και των νέων επιστημόνων, δημιουργώντας γέφυρες ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών ανάμεσα στις δύο Περιφέρειες. Η διασύνδεση των οικοσυστημάτων καινοτομίας μας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση νέων ιδεών. Είμαι πεπεισμένη ότι η σύμπραξή μας θα αποδώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος όλων μας».

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων

Οι βασικοί άξονες συνεργασίας σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής είναι:

• κοινές δράσεις για το κλίμα και την προσαρμογή σε ακραία φαινόμενα,
• ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση συνεργειών σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές πλατφόρμες
• συνεργασία σε βιώσιμα συστήματα μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
• διασύνδεση πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων,
• κοινές πρωτοβουλίες σε τουρισμό, πολιτισμό και δημιουργικές βιομηχανίες, με την προώθηση μεταξύ άλλων πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω εκθέσεων, φεστιβάλ και προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, καθώς επίσης και προώθηση εμβληματικών πολιτιστικών δράσεων.

Η εφαρμογή του Μνημονίου θα υποστηριχθεί από τις αρμόδιες δομές των δύο Περιφερειών, με στόχο τον συνεχή συντονισμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παραβρέθηκαν επίσης η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Île-de-France, Vincent Bedu και η Πρέσβειρα – Ειδική Εντεταλμένη για τις Διπλωματικές Σχέσεις του ίδιου φορέα, Anne-Louise Mesadieu.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μίνα Μουστάκα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο