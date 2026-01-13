Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων

Στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υπογραφής της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική θεσμική δέσμευση για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συμπερίληψης.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας πολιτικές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και προωθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Μέσα από την εφαρμογή της, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών τους.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση μεταξύ άλλων: «Στην Περιφέρεια Αττικής, η ισότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος της καθημερινής διοικητικής πρακτικής, μέσα από πολιτικές, συνεργασίες και δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα της κοινωνίας.

Η υπογραφή της Χάρτας ενισχύει τον θεσμικό προσανατολισμό για πολιτικές που σέβονται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, σε κάθε γειτονιά της Αττικής».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/nhardalias