newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων
Αυτοδιοίκηση 13 Ιανουαρίου 2026 | 10:27

Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων

Στο Ωδείο Αθηνών η δέσμευση για πολιτικές ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Spotlight

Στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υπογραφής της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική θεσμική δέσμευση για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συμπερίληψης.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας πολιτικές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και προωθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Μέσα από την εφαρμογή της, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών τους.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση μεταξύ άλλων: «Στην Περιφέρεια Αττικής, η ισότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος της καθημερινής διοικητικής πρακτικής, μέσα από πολιτικές, συνεργασίες και δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα της κοινωνίας.

Η υπογραφή της Χάρτας ενισχύει τον θεσμικό προσανατολισμό για πολιτικές που σέβονται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, σε κάθε γειτονιά της Αττικής».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/nhardalias

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας
Διαχείριση απορριμμάτων 09.01.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 10:21

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο