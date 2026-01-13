Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων
Στο Ωδείο Αθηνών η δέσμευση για πολιτικές ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υπογραφής της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική θεσμική δέσμευση για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συμπερίληψης.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας πολιτικές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και προωθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Μέσα από την εφαρμογή της, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών τους.
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση μεταξύ άλλων: «Στην Περιφέρεια Αττικής, η ισότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος της καθημερινής διοικητικής πρακτικής, μέσα από πολιτικές, συνεργασίες και δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα της κοινωνίας.
Η υπογραφή της Χάρτας ενισχύει τον θεσμικό προσανατολισμό για πολιτικές που σέβονται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, σε κάθε γειτονιά της Αττικής».
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/nhardalias
- Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων
- Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του
- Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
- Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
- Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
- Βόλος: Θύμα επίθεσης από σκυλιά 60χρονος που πήγε για τρέξιμο
- Πώς μπορούμε να μάθουμε στη γάτα κόλπα – Τα βήματα
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Ε’)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις