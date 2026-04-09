09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Αυτοδιοίκηση 09 Απριλίου 2026, 11:27

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Άγιων Ημερών του Πάσχα, καθώς και τη σημασία του έργου που επιτελείται στις δομές κοινωνικής φροντίδας, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα αμέριστης στήριξης των εν λόγω μονάδων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» συνολικά 23 δομές Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις συγκεκριμένες δράσεις ωφελούνται συνολικά 617 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η πρώτη στάση του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, ήταν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, που προσφέρει υπηρεσίες πρόνοιας και αποκατάστασης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση από το 1972.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεναγήθηκε από την πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννα Κουτρουβή και την επίτιμη πρόεδρο του κέντρου Δάφνη Οικονόμου στους χώρους του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου που καλύπτουν έκταση 6.000 τ.μ. και ενημερώθηκε για τα καθημερινά δωρεάν προγράμματα αποκατάστασης (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.) που παρέχονται σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Παράλληλα συνομίλησε με τους ωφελούμενους των δράσεων, με μέλη του προσωπικού και συζήτησε μαζί τους πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας. Παρόντες ήταν επίσης ο ταμίας του Δ.Σ. Νάσος Ζαμπάρας, η γενική γραμματέας Μαρία – Ροζίτα Μπαδογιαννάκη, η γενική διευθύντρια Ελένη Ροδίτη και ο πρώην Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηρικτής της «Πόρτας Ανοιχτής» Γιώργος Κασιμάτης.

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής έχει προχωρήσει στη συγχρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης προς την «Πόρτα Ανοικτή» ύψους 1.633.320 ευρώ, για συνολικό χρονικό διάστημα περίπου 4,5 ετών. Η επιχορήγηση αφορά ημερήσιες παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Εν συνεχεία ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», στο Γουδή. Πρόκειται για ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς, γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους για να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Σήμερα ο Σύλλογος παρέχει υποστήριξη (ψυχολογική, κοινωνική, κ.λπ.) σε χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά, με γραφεία και εκπροσώπους σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Κατά την επίσκεψη, ο Περιφερειάρχης αντάλλαξε απόψεις με την Πρόεδρο του φορέα Μαρία Τρυφωνίδη, την Αντιπρόεδρο Γεωργία Κόκκινου καθώς και την Πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στήριξης ατόμων με καρκίνο «WinCancer», Πίστη Κρυσταλλίδου, Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες του Συλλόγου «Φλόγα», στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, καθώς και στους τρόπους ενίσχυσης των δράσεων του.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:

«Βρέθηκα σήμερα σε δύο χώρους που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο ή ανεπηρέαστο, στην «Πόρτα Ανοιχτή» και στη «Φλόγα». Εκεί όπου η φροντίδα, η αξιοπρέπεια και η καθημερινή προσπάθεια αποκτούν πραγματικό νόημα. Εκεί όπου συνάντησα παιδιά και συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα, με δύναμη, πίστη και αξιοθαύμαστο θάρρος. Παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες δοκιμασίες, αλλά μας θυμίζουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τι σημαίνει να μην τα παρατάς.

Θέλω να εκφράσω τον βαθύ μου σεβασμό και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, στους εθελοντές και σε όλους όσοι προσφέρουν καθημερινά, με αφοσίωση και αγάπη, στηρίζοντας αυτό το πολύτιμο έργο».

Και πρόσθεσε: «Ως Περιφέρεια Αττικής, στεκόμαστε δίπλα τους όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούμε συνολικά τη λειτουργία 23 Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, με ετήσιο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από τους ευρωπαϊκούς μας πόρους, στηρίζοντας 617 συμπολίτες μας. Γιατί η στήριξη των πιο ευάλωτων δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι ευθύνη.

Αυτές τις ημέρες, ας κρατήσουμε το ουσιαστικό μήνυμα της Ανάστασης: να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον· – με ελπίδα, με ανθρωπιά, με σεβασμό. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο φωτεινή για όλους».

Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή»
Σημείο καμπής 07.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

