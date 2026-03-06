Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Το παρών έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP CoR), Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της 170ής Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (CoR) στις Βρυξέλλες, στηρίζοντας τις πολιτικές που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική, τη θεσμική ισχυροποίηση και τη χρηματοδοτική αυτονομία των ευρωπαϊκών Περιφερειών, με έμφαση στις μητροπολιτικές περιοχές που καλούνται να διαχειριστούν και τις πιο σύνθετες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας ο κ. Χαρδαλιάς, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, τάχθηκε υπέρ ενός ισχυρού και φιλόδοξου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2027, το οποίο θα διασφαλίζει επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες, χωρίς αποδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής. Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ιδίως σε ό,τι αφορά κρίσιμες υποδομές, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η απλοποίηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας, θέματα τα οποία απασχόλησαν την Ολομέλεια, αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτάχυνση μεγάλων έργων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης και της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε οι Περιφέρειες να καταστούν μοχλοί βιώσιμης ανάπτυξης.

Υποστήριξε επίσης την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας του νερού και την ενίσχυση των επενδύσεων σε σύγχρονες υποδομές, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίησή του. Τόνισε ακόμη ότι οι μητροπολιτικές Περιφέρειες, όπως η Αττική, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και πως απαιτούνται ευρωπαϊκά εργαλεία που θα επιτρέπουν ταχύτερη και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση σχετικών έργων.

Αναφορικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χαρδαλιάς υποστήριξε τη συνέχιση της ευρωπαϊκής προοπτικής των υποψήφιων χωρών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι οι Περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προενταξιακή προετοιμασία, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στήριξε την υιοθέτηση σημαντικών γνωμοδοτήσεων που αφορούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων (Grids), τη διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, την ενσωμάτωση κλιματικών προτεραιοτήτων στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και την ενεργότερη και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής.

Εμπιστοσύνη στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς μετά το πέρας των εργασιών: «Από τις Βρυξέλλες, από την καρδιά της Ευρώπης, συνεχίζουμε τη συστηματική προσπάθεια ώστε η Αττική να καθίσταται πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ως Α΄ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετείχα στην 170η Ολομέλεια του CoR με έναν ξεκάθαρο στόχο: η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και των μεγάλων αποφάσεων.

Διεκδικούμε περισσότερους πόρους για υποδομές, Πολιτική Προστασία και «πράσινη» μετάβαση. Πόρους που θα θωρακίσουν τις πόλεις μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσουν έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών. Η παρουσία μας σε τέτοιες συνεδριάσεις είναι ουσιαστική και διεκδικητική. Χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες, αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματά μας και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Αττική είναι εξωστρεφής, ισχυρή και σύγχρονη, με βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η Ευρώπη της επόμενης ημέρας δεν μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς τις Περιφέρειες. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εμπιστεύεται περισσότερο την τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση, θα κατανέμει δίκαια τους πόρους και θα επιβραβεύει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Η Αττική δεν αρκείται μονάχα στο να συμμετέχει στις εξελίξεις· διεκδικεί τη συνδιαμόρφωσή τους. Με σχέδιο, τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεχή παρουσία στα ευρωπαϊκά φόρουμ, εργαζόμαστε ώστε κάθε ευρωπαϊκή απόφαση να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες μας σε έργα, θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες».