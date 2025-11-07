Δήμαρχος Μετεώρων: «Η κοινωνική πολιτική δεν είναι υποχρέωση, είναι αποστολή»

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, και μίλησε στην ενότητα «Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Συνοχή – Οικογένεια – Υγεία και Ισότητα», παρουσιάζοντας το έργο, τις πρωτοβουλίες και το όραμα του Δήμου Μετεώρων για μια Αυτοδιοίκηση που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος τόνισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πιο άμεσο και ανθρώπινο επίπεδο διακυβέρνησης, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη και φροντίδα. «Δεν διαχειριζόμαστε απλώς προβλήματα, στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, με πράξεις και όχι με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις κοινωνικές δομές και δράσεις του Δήμου Μετεώρων, που αποτυπώνουν στην πράξη την έννοια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής:

Το ΚΕΠ Υγείας, που ενημερώνει, προλαμβάνει και προστατεύει.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με καθημερινή παρουσία κοντά σε περισσότερους από 800 πολίτες.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο “Άγιος Παΐσιος”, που βοηθά περισσότερες από 300 οικογένειες, αξιοποιώντας τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντών.

Το Κέντρο Κοινότητας, σημείο στήριξης και καθοδήγησης για πάνω από 600 οικογένειες.

Κοινωνία των πολιτών

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι «η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας, να ενεργοποιεί τους πολίτες, την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, κάνοντάς τους συμμέτοχους και κοινωνούς σε κάθε δράση που βελτιώνει την καθημερινότητα και ενισχύει την κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Παράλληλα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να επιδοτούν με 3.000 ευρώ κάθε νέο παιδί, τονίζοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν έμπρακτα τη στήριξη της νέας οικογένειας και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Η κοινωνική πολιτική δεν είναι υποχρέωση, είναι αποστολή. Η αλληλεγγύη δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη. Ο άνθρωπος είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε και ο λόγος που θα συνεχίσουμε», κατέληξε ο Δήμαρχος Μετεώρων.