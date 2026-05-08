Κατασκευάζεται το νέο υπόγειο πάρκινγκ στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής του νέου υπόγειου πάρκινγκ στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται πλέον το έργο κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, με στόχο την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και τη βελτίωση της πρόσβασης στην εμπορική περιοχή της πόλης.
Ο νέος υπόγειος χώρος στάθμευσης κατασκευάζεται στο Ο.Τ. 150, δίπλα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου και σε μικρή απόσταση από τον σταθμό ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας. Η συνολική χωρητικότητά του θα ξεπερνά τις 310 θέσεις στάθμευσης.
Η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου εκτιμάται για τις αρχές του 2028, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 14,3 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο πάρκινγκ για τα επόμενα δέκα χρόνια θα είναι υπό την διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται επίσης η ανάπλαση της επιφάνειας πάνω από το πάρκινγκ, με τη δημιουργία νέας πλατείας, χώρων πρασίνου και μικρού υπαίθριου θεάτρου, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.
Το έργο είχε τεθεί ως στόχος για την πόλη ήδη από το 1988 και χαρακτηρίζεται σημαντικό για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής αγοράς.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης ανέφερε ότι το έργο προχωρά με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός χρονοδιαγράμματος και τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου στάθμευσης σε συνδυασμό με έναν νέο δημόσιο χώρο πρασίνου για την πόλη.
