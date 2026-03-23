Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Να λύσει το ζήτημα της στάθμευσης στην Παροικία επιχειρεί η Δημοτική Αρχή, που ειδικά τους θερινούς μήνες αποτελεί μέγιστο ζητούμενο.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανάρτηση του Δήμου, «το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Μαρτίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Δημάρχου για την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτων πλησίον του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας και της περιφερειακής οδού (Αγίας Θεοκτίστης), με σκοπό τη δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στο διαχρονικό και εντεινόμενο πρόβλημα στάθμευσης που παρατηρείται στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική χρονική διεύρυνση. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία περαιτέρω επέκτασής τους λόγω χωρικών περιορισμών, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα άναρχης και παράνομης στάθμευσης, επηρεάζοντας αρνητικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της περιοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, καθώς και της εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού.

Στο πλαίσιο της απόφασης:

Εγκρίθηκαν οι βασικές προδιαγραφές των προς αγορά ακινήτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν επιφάνεια από 8.000 έως 13.000 τ.μ., να βρίσκονται σε απόσταση έως 150 μέτρων από την περιφερειακή οδό και να είναι άμεσα προσβάσιμα από το οδικό δίκτυο.

Αποφασίστηκε η προκήρυξη δημόσιας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την αγορά των ακινήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλέφθηκε ο ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση και τον έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, καθώς και η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δανεισμού από Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από ίδιους πόρους, με μακροχρόνια αποπληρωμή, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης χωρίς σημαντική επιβάρυνση του ετήσιου δημοτικού προϋπολογισμού».

Αποσυμφόρηση της περιοχής

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ανέφερε:

«Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Παροικίας. Η δημιουργία νέων και οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης θα συμβάλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση της περιοχής, στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και στην προστασία της φυσιογνωμίας του παραδοσιακού οικισμού.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα να υλοποιούμε παρεμβάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας».