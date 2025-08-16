view
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 17:57
Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Καλάβρυτα (βίντεο)
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
InShorts 16 Αυγούστου 2025 | 18:07
Πάρος: Με εντυπωσιακά καπνογόνα μπήκε πλοίο στο λιμάνι το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου

Νυχτερινή φαντασμαγορία και με πυροτεχνημάτων στο λιμάνι στην Πάρο

Σύνταξη
Κατά τη χθεσινή πανηγυρική βραδιά του Δεκαπενταύγουστου, τιμές απέδωσε στην Παναγιά της Πάρου το πλοίο Blue Star I.

Την ώρα που το πλοίο μπήκε στο λιμάνι του νησιού άναψε στην πλώρη του εντυπωσιακά καπνογόνα.

Τη ίδια στιγμή, πυροτεχνήματα στον κόλπο της Παροικίας, έσκισαν τον ουρανό του νησιού σε φαντασμαγορικούς σχηματισμούς, δημιουργώντας μαζί με τα καπνογόνα ένα μαγευτικό υπερθέαμα μέσα στη νύχτα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Business
Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Σε ένα ματς-θρίλερ η Φούλαμ ισοφάρισε εκτός έδρας την Μπράιτον στο 90+6′ και πήρε τον βαθμό (1-1), ενώ άνετες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Τότεναμ και Σάντερλαντ κόντρα σε Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ αντίστοιχα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

