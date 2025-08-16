Πάρος: Με εντυπωσιακά καπνογόνα μπήκε πλοίο στο λιμάνι το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου
Νυχτερινή φαντασμαγορία και με πυροτεχνημάτων στο λιμάνι στην Πάρο
Κατά τη χθεσινή πανηγυρική βραδιά του Δεκαπενταύγουστου, τιμές απέδωσε στην Παναγιά της Πάρου το πλοίο Blue Star I.
Την ώρα που το πλοίο μπήκε στο λιμάνι του νησιού άναψε στην πλώρη του εντυπωσιακά καπνογόνα.
Τη ίδια στιγμή, πυροτεχνήματα στον κόλπο της Παροικίας, έσκισαν τον ουρανό του νησιού σε φαντασμαγορικούς σχηματισμούς, δημιουργώντας μαζί με τα καπνογόνα ένα μαγευτικό υπερθέαμα μέσα στη νύχτα.
