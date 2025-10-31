Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Άλλος ένας δήμος και μάλιστα νησιωτικός εξέφρασε δια του Δημάρχου του Κωνσταντίνου Μπιζά την έντονη διαφωνία του για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην περιοχή της Νάουσας Πάρου.

Ο Δήμαρχος στην επιστολή που απέστειλε στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στα ΕΛΤΑ αναφέρει:

«Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση κλεισίματος του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στη Νάουσα Πάρου, μια κωμόπολη με μόνιμο πληθυσμό σχεδόν 3.000 κατοίκων, ο οποίος τους θερινούς μήνες υπερβαίνει τις 15.000–20.000, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Το κατάστημα της Νάουσας εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στην Παροικία για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε:

Να μας γνωστοποιήσετε το σκεπτικό της απόφασης διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

Να επανεξετάσετε άμεσα την απόφασή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε αποδέκτες πλήθος διαμαρτυριών από κατοίκους και επιχειρηματίες της Νάουσας, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εν λόγω απόφαση.

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας».