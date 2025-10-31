Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ- Και εσωκομματικά πυρά στην κυβέρνηση

Μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων έχει προκαλέσει στη Βουλή η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η απόφαση, προκαλεί εντάσεις όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και από εκείνους της ΝΔ οι οποίοι ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που παρείχαν τα ΕΛΤΑ ειδικά στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.

Στο αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών με τον κ. Φάμελλο να επικοινωνεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να καθοριστεί συνεδρίαση (αίτημα που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αποδεκτό). Στην δε επιτροπή παραγωγής και εμπορίου σύσσωμα τα κόμματα ζήτησαν εξηγήσεις με τους βουλευτές της ΝΔ, Στέλιο Πέτσα και Αθανάσιο Καββαδά να εκφράζουν ανοιχτά και δημόσια την ενόχλησή τους.

Ενημέρωση ζητούν οι βουλευτές της ΝΔ

« Οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση (πρέπει) να ενημερωθούν όχι μόνο από τον αρμόδιο υπουργό αλλά και από την κυβέρνηση», είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε: « Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Άκουσα τον κ. Φωτόπουλο να λέει ότι έκλεισε κατάστημα στον Ωρωπό. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία».

Από κοντά και ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων, Αθανάσιος Καββαδάς που προειδοποίησε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλες τις τοπικές κοινωνίες, εξηγώντας πως ο ίδιος δέχθηκε περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα από πολίτες.

Νωρίτερα, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως οι νησιώτες και οι κάτοικοι ορεινών περιοχών, οι συνταξιούχοι ακόμα και σε γειτονιές της Αθήνας μένουν χωρίς ταχυδρομείο.

“ Το ζήτημα του κλεισίματος εγείρει σοβαρά ζητήματα, πρέπει άμεσα να έρθει στη βουλή ο υπουργός και να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν τη βουλή”, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

Απαντώντας ο υπουργός των Οικονομικών, που βρέθηκε στη Βουλή για τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναγνώρισε πως τα ΕΛΤΑ έχουν μεγάλο πρόβλημα και ότι χρειάζονται δύσκολες αποφάσεις.

« Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα,. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις», είπε και πρόσθεσε:

« Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα».