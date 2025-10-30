Τεράστια αναστάτωση, ειδικά στην επαρχία, έχει προκαλέσει η πληροφορία του κλεισίματος 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Το νέο «τσουνάμι» λουκέτων έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων με την διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να σπεύδει να δώσει εξηγήσεις μιλώντας για «στοχευμένη αναδιάρθρωση» του δικτύου «με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα».

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη

Από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα, θα βρεθούν σε μια νέα συνθήκη καθώς νευραλγικές υπηρεσίες που αφορούν τις συντάξεις και επιδόματα για ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, θα σταματήσουν να λειτουργούν.

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας – παράλληλα – ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Δήμαρχοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πρόσβαση των κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές. Με επιστολές διαμαρτυρίας και ψηφίσματα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και την κατηγορηματική τους αντίθεση στα «λουκέτα» που αν όντως μπουν θα είναι ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σχεδόν στο σύνολό τους, οι επιστολές και τα ψηφίσματα ζητούν «άμεση και οριστική αναστολή της όποιας απόφασης για κλείσιμο».

«Εξορθολογισμός του δικτύου»

Σύμφωνα με την εταιρεία η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα «ολοκληρώνει τον εξορθολογισμό του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες».

Η σημαντική μείωση της διακίνησης αλληλογραφίας τα τελευταία χρόνια που αγγίζει περίπου το 80% έχει ως αποτέλεσμα τα καταστήματα να είναι πλέον ζημιογόνα.

«Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.», σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, «ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά», απαντούν στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, «παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν», προσθέτουν.

Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες «είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα» σημειώνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

«Υποχρηματοδότηση»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας εργαζομένων (ΠΟΣΤ) τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Όπως σημειώνεται, «η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού».

Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η υποχρηματοδότηση αυτή, τονίζει, δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να επιτελέσουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο, διατηρώντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Δεύτερο κύμα «λουκέτων»

Οι πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τα καταστήματα που θα συνεχίσουν να λειτουργούν μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης 21.20.00.07.00 ή να απευθύνονται στο κατάστημα της περιοχής τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Από το 2020 μέχρι το 2023 έκλεισαν 227 καταστήματα. Αυτή την στιγμή τα καταστήματα που μένουν ανοιχτά αγγίζουν τα 250.