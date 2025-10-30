Τεράστια αναστάτωση, ειδικά στην επαρχία, έχει προκαλέσει η πληροφορία του κλεισίματος 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα, θα βρεθούν σε μια νέα συνθήκη καθώς νευραλγικές υπηρεσίες που αφορούν τις συντάξεις και επιδόματα για ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, θα σταματήσουν να λειτουργούν.

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στην επαρχία και σε απομονωμένους οικισμούς

Η εταιρεία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ενώ έχουν αναρτηθεί ήδη στα καταστήματα που κλείνουν ανακοινώσεις για την παύση λειτουργίας και από που θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι.

Ανησυχία και δυσαρέσκεια

Δήμαρχοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πρόσβαση των κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές. Με επιστολές διαμαρτυρίας και ψηφίσματα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και την κατηγορηματική τους αντίθεση στα «λουκέτα» που αν όντως μπουν θα είναι ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σχεδόν στο σύνολό τους, οι επιστολές και τα ψηφίσματα ζητούν «άμεση και οριστική αναστολή της όποιας απόφασης για κλείσιμο».

Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Ορχομενό πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιστολή προς τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έστειλε ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Πολιτικές παρεμβάσεις

«Η απόφαση των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν σε κλείσιμο καταστημάτων τους αφήνει ολόκληρες περιοχές της Ηλείας, αλλά και όλης της χώρας, χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπονομεύει την καθημερινότητα των πολιτών και πλήττει ιδιαίτερα ηλικιωμένους, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις», σχολιάζει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

«Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για την κατάργηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική» ζητά η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα καταθέτοντας κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τι οδηγεί στα «λουκέτα»

Τα «λουκέτα», σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλονται στη σημαντική μείωση της διακίνησης αλληλογραφίας τα τελευταία χρόνια που αγγίζει περίπου το 80%, με αποτέλεσμα τα καταστήματα να είναι πλέον ζημιογόνα.

Οι πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τα καταστήματα που θα συνεχίσουν να λειτουργούν μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης 21.20.00.07.00 ή να απευθύνονται στο κατάστημα της περιοχής τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Από το 2020 μέχρι το 2023 έκλεισαν 227 καταστήματα. Αυτή την στιγμή τα καταστήματα που μένουν ανοιχτά αγγίζουν τα 250.